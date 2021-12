OM : Ce joueur sous-coté dont Echouafni est fan !

Dans une interview accordée à la Provence ce vendredi Olivier Echouafni a mis en avant un joueur qu’il estime sous coté. En effet pour l’ancien joueur de l’OM, le travail de Valentin Rongier n’est pas assez mis en avant…

L’ancien nantais joue dans un rôle hybride de latéral droit / milieu de terrain, il ne ménage pas ses efforts et ses courses.

Rongier est incroyable par son travail de fourmi — Echouafni

« Il y a dans cette équipe un joueur sous-coté dont je suis fan : Valentin Rongier. Il est incroyable par son travail de fourmi. Contre la Lazio, il s’est fait siffler en fin de match sur une perte de balle. C’était injuste, on ne se rend pas compte des 14 kilomètres qu’il a parcourus pendant 90 minutes ». Olivier Echouafni – source : La Provence (17/12/2021)

Le milieu de terrain avait expliqué au micro de RMC qu’il avait débuté la saison avec du retard sur les autres dans l’esprit de son coach et qu’il a du le convaincre…

« Je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé, il a dû composer sans moi, et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi. J’ai dû montrer pendant la prépa (estivale) qu’il fallait compter sur moi, et je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit, et en phase offensive je suis milieu de terrain. Peu sont habitués à jouer comme ça, on est deux dans l’équipe à pouvoir le faire, donc j’ai du temps de jeu, et je suis content. ». » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)

Valentin Rongier semble s’épanouir dans ce système ! En effet, l’ancien joueur du FC Nantes l’a expliqué au micro de RMC ce lundi.

« Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Oui oui, ce serait mentir de dire l’inverse. Je n’ai pas fini mais j’ai appris un nouveau poste, latéral droit. C’est toujours bien d’avoir ça dans son bagage. Je vous assure, il a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante, notamment dans les sorties de balle. On comprend ce qu’il veut faire et pourquoi il veut le faire. Il n’est pas borné avec cette philosophie. Contre une équipe, on va jouer d’une certaine façon. Contre une autre, on va s’adapter. Il fait toujours en rapport avec l’adversaire. Sa philosophie plaît vraiment à tout le monde. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)