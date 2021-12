OM – Rongier : « On a attendu en étant compacte et on a réussi à faire ce que l’on voulait »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au RC Strasbourg (0-2) à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 . Une victoire importante pour l’OM qui reprend la deuxième place de Ligue 1 grâce notamment un but somptueux de Bamba Dieng. Le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier a donné son sentiment sur la prestation de son équipe au micro de Canal + juste après la rencontre.

La réaction à Chaud du milieu de terrain de l’olympique de Marseille Valentin Rongier au micro de Canal + juste après la victoire de l’OM contre Strasbourg ce dimanche (0-2).

« C’est une journée parfaite pour l’OM effectivement. On connaissait la forme actuelle de Strasbourg, on savait que ça allait être compliqué de venir gagner ici. On est venu pour ça et c’est vrai que le plan de jeu a parfaitement fonctionné. On ne s’est pas jeté, On a bien attendu en étant compacte et on a réussi à faire ce que l’on voulait. On est solide ça c’est sûr, on essaye de garder ça car c’est très important. Après il y a un enchaînement de match et on est peut être un peu émoussé, donc on peut moins amener cette folie, mais quand on regarde le match de ce soir je pense que cela a été bien maîtrisé. Il faut continuer comme ça. » Valentin Rongier – Source Canal + Sport (12/12/2021)