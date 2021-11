OM: Ce journaliste compare Payet à Mbappe et Salah

L’Olympique de Marseille a de nouveau concédé un 0-0, dans un match où les olympiens n’ont jamais été capable de faire la différence. Dimitri Payet a touché la barre transversale en première mi-temps, mais ne s’est pas montré décisif…

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli tente de proposer du jeu offensif et explosif pour recoller à la devise de l’OM « droit au but » du club. Cependant, ce n’est pas le cas lors de tous les matchs. Un joueur est en tout cas au niveau, Dimitri Payet qui a faillit donner la victoire à son équipe ce dimanche face au FC Metz (0-0).

L’importance de Payet n’est pas un souci pour l’OM– Degorre

« L’importance de Payet n’est pas un souci pour l’OM. Car si Payet marque autant, c’est aussi parce qu’il est un peu moins surveillé par les défenses, vu qu’il y a quand même beaucoup plus de sources de danger avec Under, De La Fuente… Si on regarde dans les autres clubs européens, Salah est impliqué dans 50% des buts de Liverpool, comme Mbappé au PSG. Non, il n’y a pas de raison de s’alarmer pour l’OM » Damien Degorre— Source: L’Equipe (07/11/21)

Ces 4 éléments ont fait le Dimitri Payet d’aujourd’hui — Isnard

En effet, Dimitri Payet est souvent cité parmi les joueurs de l’OM mais aussi du championnat de Ligue 1. Ce dimanche, Téléfoot a réalisé un grand format sur Dimitri Payet. L’un de ses proches, Jérôme Isnard a été interrogé sur sa renaissance cette saison.

Ce dernier explique au micro de l’émission de TF1 qu’il y a plusieurs paramètres qui sont entrés en compte pour que Dimitri Payet revienne à ce niveau et soit aussi performant sous les ordres de son coach Jorge Sampaoli.

« Le déclic, c’est une potion magique. Premier élément, sa famille. Elle a été là pour lui, pour le motiver. Deuxième élément, la naissance de sa petite fille. Ensuite, l’arrivée de Sampaoli avec Pablo Longoria. Et ensuite, son contrat à vie avec l’OM, qui est aujourd’hui dans son coeur. Ces 4 éléments ont fait le Dimitri Payet d’aujourd’hui » Jérôme Isnard – Source : Téléfoot (07/11/21)