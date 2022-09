Critiqué par une partie des supporters en début de saison, Igor Tudor a finalement retourné le vélodrome. Des résultats, un jeu plaisant a regarder, des décisions fortes, le Croate est bien installé à Marseille. Karim Bennani imagine une saison de dingue pour les olympiens…

L’Olympique de Marseille réalise un super début de saison avec 7 matchs sans défaites et le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Opta nous apprend qu’avec 19 points engrangés, c’est son plus haut total de son histoire à ce niveau de la compétition. On est bien loin des inquiétudes du début de saison… A Igor Tudor et aux siens de confirmer cette belle dynamique.

Et pour Karim Bennani, il y aura une saison de dingue du côté de l’OM !

Cet OM de Tudor sera terriblement efficace– Bennani

« Ce n’est pas l’OM de Bielsa, ni de Sampaoli, mais cet OM de Tudor sera terriblement efficace et fera une saison de dingue

On se mouille ou pas? » Karim Bennani— Source: Twitter( 10/09/22)

On se mouille ou pas? 😅#OMLOSC — Karim Bennani (@KarimBennani_) September 10, 2022

19 – Marseille a récolté 19 points lors de ses 7 premiers matches en Ligue 1 2022/23 (6 victoires, 1 nul), soit le plus haut total dans son histoire à ce stade de la compétition. Décollage. #OMLOSC pic.twitter.com/y6dew6qeLt — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022

J’ai peur qu’ils aient un peu surfé là-dessus sans faire injure — Schneider

Grégory Schneider a été invité à apporter son analyse sur le début de saison des Marseillais au micro de Radio J. Pour le journaliste de Libération et chroniqueur sur la Chaîne L’Equipe, il faut rester prudent et ne pas voir l’OM trop beau, surtout en voyant les adversaires qu’ils ont eu à affronter en six journées.

« Le début de saison de l’OM? Je suis un peu gêné, j’ai l’impression que c’est un trompe l’œil… Je ne crois pas que l’on puisse faire un truc qui tient debout en 3 semaines. Or, c’est à peu près le temps qu’ils ont eu tous. Ils gagnent des matchs, ça fait 6 journées de Ligue 1 donc on va arrêter de dire que c’est un épiphénomène. La Ligue 1 est tellement inégalitaire que tu peux à peu de frais écarter Clermont, écarter Nantes, écarter Reims… Déjà là s’ils prenaient Reims maintenant, ce n’est plus la même équipe qu’en début de saison. J’ai peur qu’ils aient un peu surfé là-dessus sans faire injure. De toute façon, ils ont des joueurs au dessus de ces clubs-là. Sanchez, Kolasinac, Mbemba… J’ai peur que ce soit un peu en trompe l’œil. Je ne leur souhaite pas. Et surtout, le football étant ce qu’il est, tu gagnes un match, les mecs prennent confiance, ils commencent à croire ce qu’on leur raconte, les remplaçants ne font pas la tête… Et hop tu prends l’ascenseur ! » Grégory Schneider – Source : Radio J (05/09/22)