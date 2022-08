OM : « Ce ne sont pas trois sifflés qui vont faire peur à Tudor ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 08 août 2022. L’acteur marseillais Moussa Maaskri revient sur les sifflets du Vélodrome à l’encontre du nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor

L’acteur Moussa Maaskri était l’invité de Débat Foot Marseille ce lundi avec Jean Charles de Bono et Benjamin Courmes. Il revient sur les sifflets qui ont visé l’entraîneur de l’OM Igor Tudor juste avant la rencontre face à Reims dimanche soir au Stade Vélodrome.

A lire aussi :OM : Jérome Rothen se paye Tudor

« Les sifflés je m’y attendais un peu car la préparation ne s’est pas bien passé, on a parlé de conflits, même si Payet a démenti… Il y a eu cette petite salade d’été un peu fraîche.. Mais Tudor je peux te dire qu’il est droit dans ses bottes, c’est un soldat. Ce n’est pas des sifflets qui vont le déstabiliser. j’ai vraiment envie de voir jusqu’où il va aller avec nous. Ça a l’air d’être carré, sérieux, et moi je dis tant mieux. Je trouve qu’il est carré, il ne recule pas, il fait des choix et il les assume. Ce ne sont pas trois sifflés qui vont lui faire peur. Et puis il sait très bien que si on gagne, les sifflets vont se transformer en applaudissements. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille avec Moussa Maaskri cic:

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission « Rothen S’enflamme », l’ancien joueur du Paris Saint Germain Jérome Rothen n’a pour sa part pas été tendre avec le coach marseillais.

A lire : OM – ANGERS (3-2) // LES NOTES DE FCM : TRIPLÉ DE MILIK… LIROLA, HENRIQUE, LE DANGER EST VENU DES CÔTÉS !

« Ce que j’ai vu sur le terrain (face à Reims) cela appartient surtout aux joueurs, on ne peut pas dire que sur la période de préparation actuelle, ça y est il y a une patte Tudor. Ce que je constate juste, c’est qu’il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place par Sampaoli (…) Je veux bien qu’il y ait eu des changements au club, qu’il soit arrivé sur le tard, mais j’ai l’impression qu’il se prend pour un autre. Par rapport à ses déclarations, par rapport à son ‘body language’, comme on dit. Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps. Tout se passait bien à Marseille. Alors oui, il y a eu le départ de Sampaoli, mais il y avait une bonne ambiance entre les joueurs, ils ont arraché la deuxième place. […] Le problème avec une telle ambiance, c’est qu’à la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe. C’est une fracture aussi qui commence à se mettre en place avec le public, alors que le championnat débute juste. » Jérome Rothen – Source RMC Sport (08/08/2022)