Dans l’after-Foot diffusé sur RMC hier soir, Florent Germain aborde les quelques soucis qui viennent entacher le bon début de saison de l’OM. Malgré un départ historique en Ligue 1, la gestion des cas Payet et Gerson ainsi que les deux défaites en Ligue des Champions posent problème pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Piqué par Daniel Riolo sur le traitement du bon début de saison de l’OM par ses compères, Florent Germain lui a répondu en confirmant que le début de saison était très bon, mais qu’il fallait nuancer tout de même avec les difficultés de l’OM en Europe cette saison :

La défaite à un petit peu plombé les choses

« On a pas assez mis en valeur le début de saison de l’OM. J’ai dit que c’était historique. Après, il y a toujours cette Ligue des Champions qui, comme ce fut le cas lors de l’année Villas-Boas ou autres hein, vient un petit peu entacher les choses parce que tu a le sentiment que tu n’est pas au niveau, voire tu touches à la réalité de la très haute compétition et là tu te ramasse un petit peu. Donc cette Ligue des Champions terni pour moi le bon début de saison de l’OM. S’il y avait eu, par exemple, une belle victoire contre Francfort, je pense qu’il y aurait eu un enthousiasme global, mais la défaite à un petit peu plombé les choses. » Florent Germain – After-Foot sur RMC – 29/09/2022

Tu ne peux pas considérer comme normal que Dimitri Payet soit devenu un remplaçant

Il enchaine ensuite sur la façon qu’a d’Igor Tudor de gérer l’effectif marseillais. Pour lui, les cas Gerson et Payet sont à relever :« Et vous parliez de Tudor, là où je l’attends plus, c’est sur son management de certaines individualités. Il a eu des soucis avec Gerson, ça a été compliqué, lui a été boudeur. J’ai pas dit que c’était la faute de Tudor hein ! Mais pas sûr que ça se soit arrangé entre eux même si il a dit qu’il serait titulaire demain (ce soir face à Angers ndlr) donc c’est déjà une manière de lui tendre la main. Comment a t’il réussi à gérer le cas Payet ? Je disais il y a une quinzaine de jours dont il fallait profiter de cette trêve internationale pour crever l’abcès et qu’il n’y ait pas de véritables soucis. Tu ne peux pas considérer que c’est normal que Dimitri Payet soit devenu un remplaçant et que c’est à peine à signaler alors que c’était le leader de Sampaoli la saison passée ». Florent Germain – After-Foot sur RMC – 29/09/2022

