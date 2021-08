OM : Ce que pense Sampaoli de la possible arrivée de Messi au PSG

En marge de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Montpellier (2-3) ce dimanche soir en match de clôture de la 1ère journée de Ligue 1, l’entraineur argentin de l’OM Jorge Sampaoli a commenté la possible arrivée de Lionel Messi au PSG.

L’Olympique de Marseille s’est imposé (2-3) contre Montpellier ce dimanche pour son match d’ouverture en Ligue 1. En marge de ce succès arraché après avoir été mené 2-0 à la pause, l’entraîneur du club marseillais de l’OM s’est exprimé sur la possible arrivée de Lioneel Messi au PSG.

Pour nous, ce serait une motivation en plus — Sampaoli

« Même s’il s’apprête à aller dans un autre club que l’OM, ce serait super pour la L1, ce serait le meilleur joueur du monde dans notre Championnat, cela ferait beaucoup de bien à la L1, vraiment. Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le Championnat. Si Leo vient, on lui souhaite d’être heureux, de profiter de ce Championnat différent. Pour nous, ce serait une motivation en plus. Le foot français a beaucoup grandi ces dernières années. On a vu également l’excellence des sports collectifs français aux Jeux Olympiques. » Jorge Sampaoli – Source : l’Equipe (08/08/2021)

Il y a quelques jours, l’ancien coach de l’OM Rolland Courbis avait lui aussi donné son sentiment sur l’arrivée annoncé de l’international argentine Ligue 1 :

« Une grosse rumeur plane sur Paris ! Lionel Messi aurait passé la nuit au Royal Monceau et serait à la factory ! Quel bonheur s il pose sa petite signature en bas du contrat ! En espérant que Kylian Mbappé prolonge dans la foulée si cette information est confirmée et actée ! » Rolland Courbis – Source : Twitter (06/08/2021)



