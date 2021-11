OM : Ce qui a permis à Dimitri Payet de revenir à son meilleur niveau

L’Olympique de Marseille peut compter sur un Dimitri Payet de haut niveau depuis le début de la saison. Jérôme Isnard, un proche du numéro 10 marseillais, s’est exprimé sur ce qui lui a permis d’atteindre cette forme.

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli tente de proposer du jeu offensif et explosif pour recoller à la devise « droit au but » du club. Cependant, ce n’est pas le cas lors de tous les matchs. Un joueur est en tout cas au niveau.

Ces 4 éléments ont fait le Dimitri Payet d’aujourd’hui — Isnard

En effet, Dimitri Payet est souvent cité parmi les joueurs de l’OM mais aussi du championnat de Ligue 1. Ce dimanche, Téléfoot a réalisé un grand format sur Dimitri Payet. L’un de ses proches, Jérôme Isnard a été interrogé sur sa renaissance cette saison.

Ce dernier explique au micro de l’émission de TF1 qu’il y a plusieurs paramètres qui sont entrés en compte pour que Dimitri Payet revienne à ce niveau et soit aussi performant sous les ordres de son coach Jorge Sampaoli.

« Le déclic, c’est une potion magique. Premier élément, sa famille. Elle a été là pour lui, pour le motiver. Deuxième élément, la naissance de sa petite fille. Ensuite, l’arrivée de Sampaoli avec Pablo Longoria. Et ensuite, son contrat à vie avec l’OM, qui est aujourd’hui dans son coeur. Ces 4 éléments ont fait le Dimitri Payet d’aujourd’hui » Jérôme Isnard – Source : Téléfoot (07/11/21)

« Un jour, Payet nous a dit : ‘c’est quoi cette machine, je veux l’essayer !’ Aujourd’hui, il s’entraîne 1h15 par semaine dessus, c’est un entraînement intensif, il ne lâche plus la machine ! » Les secrets de la réussite de @dimpayet17 sur coup franc ? La machine de @TechnikFoot pic.twitter.com/Arg4jpJjHt — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 7, 2021

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

Des performances qui ne lui ont malheureusement pas permis d’atteindre un retour avec les Bleus lors du prochain rassemblement. Pourtant, de nombreux consultants et observateurs du football espèrent le revoir avec l’Equipe de France. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen.

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)