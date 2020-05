OM : Ce qui a poussé Zubizarreta à poser sa démission…

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe nous informe que la première lettre de démission d’Andoni Zubizarreta date de bien avant le mois de mai… Déjà en décembre, le directeur sportif souhaitait quitter le club après l’arrivée de Paul Aldridge !

L’arrivée de Paul Aldridge avait créé des remous à l’Olympique de Marseille. Les supporters se souviennent sûrement de la déclaration d’André Villas-Boas en conférence de presse qui laissait planer le doute quant à son avenir au club.

L’arrivée d’Aldridge, un tourant DANS LE DOSSIER ZUBIZARRETA

Pourtant à ce moment-là, c’est Andoni Zubizarreta qui semblait très affecté par l’arrivée de l’Anglais dans l’organigramme de l’OM. En effet, comme nous l’informe le journal L’Equipe, Eyraud aurait contacté le Basque pour le mettre au courant de l’arrivée d’Aldridge.

Dans la foulée, Zubi dépose sa démission mais le président marseillais la refuse ! Nous sommes le 30 décembre 2019 et le dirigeant marseillais sait bien qu’un départ de son directeur sportif entraînerait celui de son coach… L’arrivée du conseiller spécialisé dans les vente donne un message à AVB et Zubi : le sportif est secondaire et le financier devient la priorité… Un constat bien éloigné de ce qui était promis au coach portugais lors de sa signature.