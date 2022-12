OM : « Ce qui me dérange c’est qu’on pénalise un joueur »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré au milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout. Quel bilan peut-on faire de sa première partie de saison ?

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono évoque la première partie de saison du milieu de terrain international français recruté lors du mercato estival, Jordan Veretout.

Il faut qu’il continue comme ça mais je trouve que c’est insuffisant

Je pense que c’est un joueur qui a de la qualité et qui n’est pas à son plein régime. Maintenant, il y a une concurrence entre Rongier, Guendouzi et lui. Ce qui me dérange dans ce qui se passe avec Tudor c’est que tu pénalises un garçon comme Guendouzi en le faisant jouer plus haut pour faire jouer Veretout. Pendant un long moment il n’a pas été au niveau. On a reconnu le veretout que tout le monde attendait sur les trois derniers matchs seulement. Mais pour moi il est encore un peu lent. Ce qui me dérange c’est qu’on pénalise un joueur à ce poste là. Je voudrais voir Guendouzi à son poste. » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille