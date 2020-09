OM : Ce qui rend Kamara aussi spécial pour l’Équipe de France Espoirs…

Sélectionné avec les Espoirs de l’Équipe de France, Boubacar Kamara a une particularité qui le rend spécial aux yeux de Sylvain Ripoll…

C’est la trêve international… Et Boubacar Kamara jouera son dernier match avec les Espoirs de l’Équipe de France, ce lundi soir, face à l’Azerbaïdjan.

BOUBA A éTé SOLIDE — RIPOLL

Lors de la dernière rencontre, le jeune marseillais a été associé à Jules Koundé en défense central, un secteur de jeu où il ne manque pas de concurrent. Sylvain Ripoll, le sélectionneur s’est exprimé sur le rendement du Marseillais.

« La défense centrale est un secteur très dense. Je ne sais pas pourquoi on développe énormément de joueurs à ce poste. Zagadou est important car c’est un compétiteur, un leader charismatique, attaché à la sélection. On compte sur lui. Bouba (Kamara) a été solide aussi et a la particularité d’être capable d’évoluer dans des registres différents, puisqu’il joue au milieu à Marseille »

Sylvain Ripoll – Source : L’Équipe (07/09)