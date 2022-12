OM : « Ce qu’il fait avec Marseille, c’est incroyable »

A la toute fin du mercato estival 2022, Pablo Longoria a fait signer Amine Harit. L’international marocain s’est frayé une place dans le onze de Tudor mais a subi un énorme coup dur pour la Coupe du Monde.

Ancien Nantais, Amine Harit a débarqué à l’Olympique de Marseille pour la deuxième fois cet été. Le milieu offensif a réalisé une bonne première partie de saison avec l’OM mais a eu un gros coup d’arrêt avec cette grosse blessure au genou qui l’a éloignée de la Coupe du Monde avec le Maroc.

Harit était forcément triste et frustré, parce qu’il devait y être, j’ai vraiment de la peine pour lui — Louza

Dans un entretien accordé à Tribune Nantaise, Imran Louza, ami d’Amine Harit et actuel joueur de Watford n’a pas caché la peine qu’il a pour son compatriote qui a raté cette compétition historique pour le Maroc.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La condition pour que Karsdorp quitte l’AS Roma

« Je l’ai eu au téléphone hier, il me disait qu’il était forcément triste et frustré, parce qu’il devait y être, j’ai vraiment de la peine pour lui. Ce qu’il fait avec Marseille, c’est incroyable, le fait qu’il ne soit pas avec le groupe, c’est dur. Mais les gars pensent forcément à lui quand ils ramènent des victoires. » Imran Louza – Source : Tribune Nantaise (11/12/22)

Il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore

Interviewé par L’Équipe, l’ancien taulier des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, s’est exprimé sur le niveau actuel de sa sélection et n’a pas oublié de mentionner que l’absence d’Amine Harit qui aurait pu apporter à la sélection.

« Sur cette édition, tu observes un groupe costaud, solidaire autour d’un très bon coach. Mazraoui, Bounou, Aguerd, Ziyech, Hakimi, Saïss, En-Nesyri, ce sont des joueurs de niveau international, avec des petits comme Ounahi, Amallah, El-Khannouss qui poussent. Et en plus, il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore. Ils évoluent tous dans de grands championnats et parfois de grands clubs. La dernière édition a permis aux cadres d’aujourd’hui de prendre de l’expérience. Ils ont tenu tête au finaliste, la Croatie, et au troisième de 2018, la Belgique, ils ne craignent personne et jouent à visage découvert. » Mehdi Benatia – Source: L’Equipe (02/12/2022)