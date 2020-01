OM : Ce qu’il manque encore à Rongier et Sanson pour devenir des grands joueurs selon De Bono

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille de lundi avec Jean-Charles De Bono qui nous dévoile ce qui manque à Sanson et Rongier pour devenir de grands joueurs.

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono est revenu sur la rencontre de Sanson et Rongier… Ce dernier a notamment raté une occasion d’ouvrir le score d’une frappe du droit bien trop molle.

Ils doivent travailler leur finition — JCDB

Pour notre consultant, les deux milieux de l’Olympique de Marseille doivent vraiment travailler sur leur finition pour passer un cap dans leur carrière.

« Ce qu’il manque à Rongier et à Sanson, c’est la finition. Ce sont des joueurs extraordinaires qui ont de l’activité… De la récupération, ils vont dans les duels. Et surtout ils ont de la création. Mais à 15/20m du but, peut-être un peu moins Sanson qui marque quand même des buts, il leur manque un truc. Ils doivent travailler dans ce domaine-là pour les faire basculer de joueur bon à joueur très bon. »

Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille

