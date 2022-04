OM : Ce secteur de jeu où Dimitri Payet est « catastrophique » !

Dimitri Payet est devenu avec les années l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille. Au micro de la LFP, il explique l’un de ses gros points faibles dans le secteur de jeu !

Techniquement et offensivement, il existe peu de choses que Dimitri Payet ne sait pas faire. Capable d’éliminer, de jouer du pied gauche ou du pied droit, il est l’une des armes de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons.

Le jeu de tête, c’est vraiment une catastrophe — Payet

Malgré tout, le numéro 10 a des faiblesses. En effet, l’ancien international français s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à la LFP. Rarement dans une position de réception de centre, il ne se sent pas très à l’aise dans son jeu de tête… Si bien qu’il n’a marqué qu’une seule fois avec cette partie du corps.

A LIRE : « C’est inexplicable que le PSG touche plus du double de l’OM ! »

« J’ai dû en mettre un en professionnel. C’était contre Nice à la maison. J’en ai mis à l’entraînement, mais sans défenseur c’est plus simple.Le jeu de tête, c’est vraiment une catastrophe. Je suis plutôt là pour jouer les 2es ballons. Le jeu de tête pour moi, c’est catastrophique. Je pense que c’est une question de timing. Il y a des petits joueurs… Celui qui me surprend le plus, c’est Griezmann. Il est tout petit (1,73m) mais il a un timing incroyable. Il met des tonnes de buts de la tête. Moi je préfère être au centre » Dimitri Payet – Source : Live Twitch sur la chaîne de la LFP (01/04/22)

🎙️ @dimpayet17 évoque son évolution et son adaptation en tant que numéro 10 depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli 👇 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 1, 2022

OM : Dimitri Payet vs De Bono : LE DUEL !!!

Vendredi 25 mars plusieurs médias étaient conviés, dont FCMarseille à une séance de démonstration à la Ciotat du simulateur de coup franc “Tecknikfoot”. Dimitri Payet a enchainé les coups francs face au mur de mannequins aux mouvements aléatoires. Ensuite notre consultant Jean Charles De Bono, lui a lancé un défi… attention claquage !