OM : Ce supporter marseillais argumente point par point pourquoi il en veut à Tudor !

L’OM a encore un match a disputer face à Ajaccio ce samedi et la saison sera officiellement terminée. Le club olympien termine 3e, ce qui laisse des regrets aux supporters qui l’ont fait savoir après la défaite face à Brest samedi dernier.

Au micro de la FanCam et de notre journaliste Mourad Aerts, ce supporter olympien n’a pas mâché ses mots sur la saison de l’OM : « La saison pour moi elle est ratée. Terminer 3e pour moi c’était le minimum vu le niveau de nos adversaires, Rennes, Lille, Lyon, Monaco… tout le monde s’est troué. La Coupe de France c’est scandaleux ce qui s’est passé, on retiendra la victoire face à Paris, mais se faire éliminer par un club de D2 qui joue pour ne pas descendre… »

C’est se séparer de joueurs de football pour tout miser sur le physique

Il veut aussi souligner l’échec en Ligue des Champions, « cela semble loin, mais en Champions League en fait on termine dernier d’une poule d’Europa League. Tottenham ils sont ou en Premier League cette année ? Francfort, le Sporting ? On n’a pas été capable de terminer troisième de cette poule. C’est scandaleux ! »

Enfin, ce dernier pointe du doigt les choix de Tudor qui a écarté les joueurs talentueux selon lui, « J’entend dire, « cette année l’effectif est moins fort que celui de la saison dernière », ce n’est pas vrai ! Quand on commence le championnat au mois de juillet on a Milik, Gerson, Payet, Harit, Guendouzi, c’est à dire tous les joueurs qui nous ont fait briller la saison d’avant. C’est le coach Tudor qui a choisi de s’en séparer ou de les mettre sur le banc, voire de les faire jouer à des postes qui ne sont pas les leurs. Guendouzi, il l’a grillé, Payet il l’a grillé, Gerson il l’a fait partir. On dit cette équipe elle manque de talent, mais ce sont ses choix qui ont fait ça. C’est se séparer de joueurs de football pour tout miser sur le physique. C’est là ou j’en veut à Tudor. »

