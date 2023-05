Mercato OM : Qui est Dario Osorio ? L’avis d’un spécialiste…

Pablo Longoria aurait coché le nom de Dario Osorio. Qui est ce jeune talent chilien ? Pierre Gerbeaud nous en dit plus sur le profil du joueur, ses qualités et ses défauts…

Selon le média Minuto D, Dario Osorio serait ciblé par l’OM. Ce jeune joueur de 19 ans est un ailier dribbleur qui joue dans le grand club chilien de d’Universidad de Chile. Le joueur a déjà été sélectionné avec le Chili, il est considéré comme un des plus gros talent de la nouvelle génération dans le pays. Mais l’OM a de la concurrence dans ce dossier, en effet, Leicester (qui vient d’être relégué en seconde Championship) aurait déjà fait une offre à hauteur de 7M€. L’Ajax serait aussi dans le coup comme les club italiens de La Roma, l’AC Milan, ou encore de la Lazio. Selon le premiers retours d’Amérique du Sud, Osorio n’aurait pas le même agent que l’attaquant de l’OM (Fernando Felicevich), il travaille, sauf changement de dernière minute, avec Unosports Limitada. Pour en savoir plus, nous avons contacté Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposee depuis la Colombie qui connait bien le football sud américain.

Osorio semble surtout être suivi par des clubs de Premier League et italiens que par l’OM

Pierre Gerbeaud a plus entendu parlé d’un intérêt des clubs anglais ou italiens : « J’ai vu jouer Dario Osorio lors du sud americano avec le Chili, c’est peut être l’effet Julio Enciso qui fait parler de lui à Brighton. Le clubs de Premier League vont peut être encore plus tenter leur chance dans les championnats chilien ou paraguayens. Osorio semble surtout être suivi par des clubs de Premier League et italiens que par l’OM. »

La pire chose à faire c’est de l’appeler le nouveau Alexis Sanchez

« Pour revenir au joueur, la pire chose à faire c’est de l’appeler le nouveau Alexis Sanchez ou même de le comparer à l’attaquant de l’OM. C’est un joueur plutôt diffèrent sur certains aspects et sur ses qualités. Sa première qualité, c’est sa capacité à éliminer par le contrôle de balle. Sur ses prises de balle il arrive à éliminer ses adversaires, il n’a pas forcément besoin de dribbler. Il est ami avec le ballon, il va vite, il est très véloce. Osorio est un joueur de un contre un, un joueur déséquilibrant, déstabilisant. Il peut joueur derrière un attaquant aussi bien à gauche qu’à droite. C’est un pur gaucher. Osorio a aussi une belle frappe de balle, il a nettoyé des lucarnes. » nous explique le journaliste qui vit en Colombie.

Osorio a le profil du joueur qui peut faire lever le Vélodrome sur un geste ou une action

Enfin, notre confrère s’interroge sur sa capacité à enchainer les courses, mais se montre rassurant sur son adaptation à la ferveur marseillaise : « Pour les incertitudes, il faut voir s’il est capable de répéter les efforts, est ce qu’il peut faire un gros pressing ? C’est une question que l’on peut avoir. Par contre, si l’OM le recrute et qu’Alexis Sanchez est là, c’est vraiment très positif pour son intégration. Il n’est pas dans un club chilien lambda, c’est la U de Chile, un club ou il y a une énorme pression. Ce n’est pas Colo Colo mais c’est un club ou il y énormément de supporters, que Sampaoli a entrainé. Il y a des similitudes avec l’OM. Il ne fera pas des déclarations comme Vitinha sur l’habitude de jouer devant peu de supporters… Il a le profil du joueur qui peut faire lever le Vélodrome sur un geste ou une action. »