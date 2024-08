OM : Ce supporter marseillais envoie un message fort sur les sifflets adressés à Wahi !

Ce dimanche, Football Club de Marseille était au stade Vélodrome pour recueillir la réactions des supporters après la rencontre face au Stade de Reims. Voici une des réactions à notre micro.

Pour le premier match de Roberto De Zerbi au Vélodrome, l’OM est accroché par le Stade de Reims et voit ses concurrents directs prendre 2 points d’avance au championnat. Football Club de Marseille a été à la rencontre des supporters après le match pour la FanCam, qui sont plutôt satisfaits de l’équipe. « Franchement il y a 2-2, on redescend sur Terre, mais moi je suis satisfait de l’équipe. Déjà on a vu que l’association Greenwood–Wahi elle a vraiment marché, même si bon il n’y a pas eu de but de Wahi derrière. Mais franchement les deux se complètent bien, ils jouent bien ensemble, sur la profondeur aussi ils m’ont fait kiffer. J’aimerais aussi qu’on arrête de siffler les joueurs rapidement, l’année dernière je l’avais dit ça et les supporters ne l’ont pas écouté, parce qu’ils sifflent trop rapidement. Premier match, le mec il a 20 ans tu le siffles, il y a un temps d’adaptation non ? L’année dernière on a cramé Ndiaye comme ça. Faut laisser du temps au joueur, au moins 1-2 matchs mais là premier match tu le siffles. Il faut arrêter de siffler les joueurs, et les encourager ».

⚪️🔵 »Je suis satisfait de l’équipe. On a vu une belle association Greenwood-Wahi. Il faut qu’on arrête de siffler les joueurs rapidement ! Il leur faut un temps d’adaptation » #OM #OMSDR pic.twitter.com/v8LRm5yI6Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 25, 2024

Pour voir cette Fancam en intégralité

Wahi inquiète Riolo

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur les nombreuses occasions ratées d’Elye Wahi lors du match nul concédé par l’OM face à Reims ce dimanche soir au stade Vélodrome (2-2).

« Moi ce qui me fait peur chez Wahi, c’est de voir ce qu’il fait sur l’occasion où Greenwood l’envoie au but. Ce qu’il fait techniquement, c’est très très faible. Sur les qualités réelles et profondes de ce gars-là, j’ai un doute quand je vois ça, » a ainsi déclaré Riolo sur RMC.

🗣️ @DanielRiolo : « Moi ce qui me fait peur chez Wahi, c’est de voir ce qu’il fait sur l’occasion où Greenwood l’envoie au but. Ce qu’il fait techniquement, c’est très très faible. Sur les qualités réelles et profondes de ce gars-là, j’ai un doute quand je vois ça. » pic.twitter.com/UHlQ1vMhke — After Foot RMC (@AfterRMC) August 25, 2024

A lire aussi : OM : Domenech glisse déjà un premier tacle à De Zerbi !

A lire aussi : OM Mercato – Riolo : « Moi ce qui me fait peur chez Wahi c’est… »