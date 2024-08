OM : Domenech glisse déjà un premier tacle à De Zerbi !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face à Reims ce dimanche soir au stade Vélodrome. Une occasion parfaite pour Raymond Domenech, qui aime toujours critiquer les entraineurs olympiens quand ils ne sont pas français !

Toujours prompt à remettre en question le niveau des entraineurs de l’OM, surtout quand ils ne sont pas français, l’ancien sélectionneur Raymond Domenech n’a pas manqué l’occasion d’adresser un tacle à Roberto De Zerbi après le match nul 2-2 concédé par l’OM face à Reims dimanche soir. « OM / Reims 2/2 , des buts et avec cet OM on va en voir beaucoup cette année dans les 2 sens. Et bravo à L Elsner l’entraîneur de Reims qui a su trouver les mots pour réorganiser son équipe. »

OM / Reims 2/2 , des buts et avec cet OM on va en voir beaucoup cette année dans les 2 sens . Et bravo à L Elsner l’entraîneur de Reims qui a su trouver les mots pour réorganiser son équipe . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 25, 2024





Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur les nombreuses occasions ratées d’Elye Wahi lors du match nul concédé par l’OM face à Reims ce dimanche soir au stade Vélodrome (2-2).

« Moi ce qui me fait peur chez Wahi, c’est de voir ce qu’il fait sur l’occasion où Greenwood l’envoie au but. Ce qu’il fait techniquement, c’est très très faible. Sur les qualités réelles et profondes de ce gars-là, j’ai un doute quand je vois ça, » a ainsi déclaré Riolo sur RMC.

L’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi est venu au secours de on attaquant au terme de la rencontre : « Je suis désolé, j’aurais aimé gagner ce premier match au Vélodrome, j’y tenais. On a fait 70 minutes parfaites, mais les 20 minutes au retour des vestiaires nous ont coûté cher. C’est le football. L’OM ? C’est moi qui ai choisi de venir et je suis très fier d’être ici. Je suis très heureux d’être là. Wahi ? Il a raté des occasions, c’est un garçon sensible, mais il est très content d’être ici. La saison vient de commencer, c’est malheureux pour lui d’avoir été sifflé, mais il va montrer ce qu’il sait faire », a estimé l’ex-coach de Brighton au micro de DAZN.

