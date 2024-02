OM: Ce supporter marseillais prévient, « ne croyez pas que l’on va vous pardonner comme ça ! »

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa après son succès 3-1 face au Shakhtar Donetsk ce jeudi. Pour Leny, supporter marseillais, cette victoire ne fait pas oublier tous les mauvais résultats de la saison.

« Ne croyez pas que cette victoire va atténuer toutes les autres défaites ou matchs nuls, a affirmé le fan de l’OM. Vous nous avez fait mal pendant deux mois, ne croyez pas que l’on va vous pardonner comme ça. Ce n’est qu’un match ! Il va falloir confirmer dans les jours et les semaines à venir. On est l’Olympique de Marseille et on se fait marcher dessus par tout le monde ! On se qualifie, vous avez rempli le contrat et rien de plus ! Il y a qu’aujourd’hui que vous avez fait preuve de caractère ! Vous jouez à l’OM, ce n’est pas n’importe où ! C’est un honneur de porter ce maillot ! On veut ce genre de match chaque week-end ! »

