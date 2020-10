OM : Ce titulaire fait son mea culpa et concède : « Il faut se remettre en question… »

Coupable d’une perte de balle évitable en fin de match, Jordan Amavi s’est exprimé après la rencontre. Il assume son erreur et avoue qu’une remise en question est nécessaire…

Jordan Amavi aurait pu dégager un grand ballon devant. C’était la 91e minute de jeu et l’OM tenait un 0-0 à l’extérieur pour son premier match, mais le latéral gauche a tenté un drible, a trop poussé son ballon et offert une occasion que Mathieu Valbuena n’a pas vendangé. Il a fait son mea culpa au micro de RMC.

Sur un ballon que j’ai perdu dans mon camp… Ça va vite — Amavi

« On a l’habitude de rester solide, même en fin de match même quand c’est difficile. Sur un ballon que j’ai perdu dans mon camp… Ça va vite. C’est la Champions League. Ce but, on aurait pu l’éviter. On n’a pas été assez agressifs. On l’a fait un peu trop tard. On a eu des occasions, mais on ne les a pas concrétisées. Il va falloir travailler sur ça, être un peu plus solide et hausser notre niveau de jeu. (…) Il faut se remettre en question chaque jour, même en championnat. C’est ce qu’on va faire ce soir, se reposer, préparer le prochain match et bien récupérer. »

Jordan Amavi – source : RMC Sport (21/10/2020)