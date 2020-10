OM – Valbuena : « Je ne pouvais pas rester sur ce dernier match avec Lyon… »

L’OM va affronter l’Olympiakos ce mercredi à l’occasion de son premier match de poule de Ligue des Champions. L’occasion de retrouver un certain Mathieu Valbuena…

Interrogé par France Football, Mathieu Valbuena est revenu sur son attachement à l’OM. Ce dernier est ravi de pouvoir affronter son ancien club mais aussi de rejouer dans le stade Vélodrome qu’il avait quitté avec le maillot de Lyon il y a 5 ans…

Dès que je peux, je regarde les matchs de l’OM — Valbuena

« Marseille, c’est toute ma vie. Ma fille y est née, j’y ai encore ma maison. C’est grâce à l’OM que je suis devenu le joueur que je suis aujourd’hui. (…) J’ai fait huit saisons, j’ai gagné des titres, j’ai vécu des moments fantastiques, sublimes, et encore, les mots ne sont même pas assez forts. C’est le club de mon coeur, même si j’éprouve aussi beaucoup d’amour pour Olympiakos. (…) Les chances étaient infimes (d’affronter l’OM), mais je sentais que j’allais retrouver l’OM grâce à ma bonne étoile. Marseille et moi, on est liés à vie. C’est une belle histoire. (…) Le destin fait bien les choses. On ne va pas se mentir, ça va être particulier, mais je saurai faire abstraction. Le kiff serait que les deux clubs se qualifient. Je continue d’échanger des messages avec certains (supporters). Ils disent être très contents de me revoir au Vélodrome. Là encore, je me dis que j’ai une bonne étoile. Je ne pouvais pas rester sur ce dernier match avec Lyon, dans ce stade mythique. Cette rencontre m’avait touché, même si j’étais resté très sobre. Quand vos supporters vous ont adulé, que vous revenez et qu’il se passe ça, ça fait bizarre. (…) Cela a longtemps été difficile mais s’il termine deuxième malgré le Covid, c’est aussi parce qu’il l’a mérité. Même si le jeu n’était pas toujours au rendez-vous, ils ont réalisé une superbe saison. Dès que je peux, je regarde les matchs de l’OM. J’ai toutes les chaînes françaises pour ça. »

Mathieu Valbuena – Source: France Football (20/10/2020)