OM: Cengiz Ünder brille de nouveau avec sa sélection !

Auteur d’un début de saison très intéressant sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’ailier droit Cengiz Under a une nouvelle fois impressionné avec la Turquie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022…

Débarqué à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival par l’intermédiaire d’un prêt payant de 500.000 euros assortie d’une obligation d’achat fixée au environ de 8 millions d’euros, l’international turc Cendiz Under réalise un début de saison des plus solides. Et visiblement, sa bonne forme profite également à sa sélection nationale.

Titularisé avec la Turquie ce vendredi, pour affronter la Norvège à l’occasion des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le joueur marseillais a été le grand artisan de l’ouverture du score turque. À l’origine de la récupération du ballon à 20 mètres des buts adverses, Under est parti défier la défense norvégienne avant de servir une galette pour son attaquant.

Ce lundi, face à la Lettonie, il a de nouveau été décisif dans le succès de son équipe 2-1, en délivrant un magnifique centre comme il aime faire avec l’OM, sur le côté droit en rentrant sur son pied gauche, puis une autre passe décisive. En espérant qu’il garde cette forme, pour son retour avec Marseille ce dimanche contre Lorient, puis contre le PSG…

Qui pour arrêter Cengiz Ünder, de nouveau passeur avec la Turquie ce soir ? #TeamOM #LETTUR pic.twitter.com/H8TCTr41e1 — MercatOM (@mercat_om) October 11, 2021

J’aime beaucoup les atmosphères chaudes — Under

» Si j’aime les atmosphères chaudes comme à Marseille ou en Turquie ? Oui, beaucoup ! Parce que nos supporters sont aussi comme ça lors de nos matchs d’équipe nationale. En Turquie, il y a une grande communauté de supporters et ceux des trois grands clubs sont particulièrement fervents. C’est aussi le cas pour d’autres clubs. D’ailleurs hier, j’ai regardé plusieurs vidéos de Marseille, surtout celles des supporters. J’étais impressionné. Je suis très impatient de pouvoir jouer avec eux dans les tribunes. J’apprécie beaucoup de pouvoir jouer devant les supporters, leur donner des frissons lorsque je suis sur le terrain. J’espère être très bientôt parmi eux. Un message aux supporters ? Je suis très content de me trouver ici. Je m’y sens vraiment très bien. Je ressens votre passion et votre flamme. Et je sais de quoi je parle, ça je le dois aux supporters turcs. J’espère qu’on pourra se rencontrer très vite, remporter de belles victoires, faire de beaux matchs ensemble. À bientôt » Cengiz Under— Source: Site de l’OM (08/07/21)