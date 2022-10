OM : Ces choix de Tudor « ont fortement déplu en interne » !

Les résultats de l’OM ne sont pas bons. Les hommes de Tudor viennent d’enchainer 3 défaites (Ajaccio, Paris, Lens) et Ligue 1 plus une autre en Ligue des Champions (Francfort). Le match nul concédé dans les dernières secondes face à Strasbourg samedi n’arrange rien. Les choix de Tudor interrogent…

Alors que l’OM avait parfaitement dominé la première mi-temps à Strasbourg avec des remplaçants comme Kaboré et Dieng buteurs et performants, Under pouvait lui regretter ses occasions manquées. La seconde mi-temps a été bien moins rythmée et l’OM s’est sabordé donnant l’occasion à Gameiro d’égaliser dans les dernières secondes. Une prestation médiocre et des changements ratés.

Le management d’Igor Tudor interroge quelques-uns dans le vestiaire

Le quotidien L’Équipe précise que la prestation de Tavares (entré à la mi-temps) et celle de Gerson (entré à la 72′) sont particulièrement pointées du doigt : « Les entrées en jeu de Gerson et de Tavares ont fortement déplu en interne, même s’ils ne sont pas les seuls responsables de ce match nul au goût de défaite. (…) Entre certains titulaires qui montrent des signes de fatigue et des remplaçants à court de rythme et de confiance, le management d’Igor Tudor interroge quelques-uns dans le vestiaire. Une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, une première depuis 2011, serait une bonne occasion d’apaiser une ambiance qui s’est nettement tendue ces derniers jours ». Reste à savoir quel onze va proposer le coach croate demain soir !

A la pause, nous devions mener 5-0

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé… A la pause, nous devions mener 5-0, puis on n’a pas très bien défendu. Ce n’est pas normal de concéder deux buts dans les dernières minutes, je suis très déçu. (…) Je suis énervé parce que nous n’avons pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, nous avons un gros match dans trois jours. (…) Mes joueurs ont peut-être pensé que le match était fini ». Igor Tudor – source : Canal+ Sport 360 (29/10/2022)

Je serais là pour répondre à ses attentes– Guendouzi

« Je suis quelqu’un de naturel, quelqu’un qui ne triche pas, qui donne tout pour l’équipe, pour le peuple marseillais. Sur le terrain, je veux toujours gagner. J’ai toujours une haine contre la défaite et j’ai toujours une rage de vaincre. Faire partie des capitaines à l’OM, c’est quelque chose d’extraordinaire. Si on me met dans les capitaines, c’est que je le mérite, c’est que j’ai la confiance de mes coéquipiers et la confiance du staff. Je n’ai pas attendu d’avoir le brassard pour prendre des responsabilités quand il fallait les prendre sur le terrain ou même en-dehors. Je reste quelqu’un de très naturel. Je vais continuer à être la même personne. Le coach, il sait qu’il peut me faire jouer à de nombreuses positions, je serai toujours là pour aider l’équipe. Je serai toujours là pour répondre à ses attentes. Je pense que je lui rends bien sur le terrain en enchaînant les bonnes performances. » Mattéo Guendouzi— Source: Téléfoot (30/10/22)