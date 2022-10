OM : Ces trois joueurs qui manquent selon Luc Sonor !

Perçu en début de saison comme un sérieux concurrent au PSG, l’Olympique de Marseille a subi samedi soir une troisième défaite consécutive en Ligue 1 face à Lens (0-1) qui l’éloigne du trio de tête du classement.

Pourtant sur une bonne lancée lors des premières journées de Ligue 1, les marseillais ont vu leur folle chevauchée d’invincibilité se stopper net dès la réception d’Ajaccio au Stade Vélodrome : une défaite 2-1 face à la lanterne rouge qui a mis un coup sur la tête des olympiens et qui a installé le doute dans tous les esprits.

Milik transféré, Payet et Dieng sur le banc…

C’est la question que beaucoup se sont posé avec ce revers inattendu contre Ajaccio. La victoire à Lisbonne en Ligue des Champions (2-0) a vite dissipé les doutes, peut-être la défaite n’était qu’une erreur, qu’un pas de travers. La mentalité ambitieuse propre au peuple marseillais était donc de retour : ça tombe bien, les hommes d’Igor Tudor se déplacent à Paris, qui sont en plus affaiblis par des absents. Pourtant valeureux en première mi-temps, les marseillais prennent un nouveau coup sur la tête : but de Neymar juste avant la fin de la première période. Les olympiens s’inclinent face aux parisiens et rentrent à la maison la tête pleine de regrets.

Marseille garde de ce classico un goût amer et espère se rattraper au classement de Ligue 1 avec une victoire face à des concurrents directs : les olympiens réceptionnent Lens au Stade Vélodrome. Attentistes et sans réelle envie de faire la différence, les marseillais s’inclinent une nouvelle fois sur le score de 1-0 : le doute s’installe pour de bon, et les premiers reproches retentissent dans les travées du stade.

Au micro d’Europe 1, l’ancien joueur monégasque Luc Sonor analyse la situation.

« Marseille s'est vu beau. Quand on a vu arriver Alexis Sanchez, il a marqué un ou deux buts lors des deux-trois premiers matchs et tout le monde s'est dit : « ça y est, Marseille est reparti, Marseille va être champion… » Non, non. Il a marqué des buts mais ce n'est pas son rôle. Quand on fait partir Arkadiusz Milik… Vous avez un joueur qui pouvait jouer axial, un avant-centre type, un mec qui marquait des buts en plus, vous le faites partir. Vous avez un petit qui s'appelle Bamba Dieng, qui était merveilleux la saison dernière, le gamin pouvait partir mais vous ne le faîtes pas partir, vous ne voulez pas le faire jouer, vous vous passez de Dimitri Payet… Je suis désolé, on va encore revenir sur ce sujet. Ce n'est pas un buteur mais c'est celui qui est capable de faire d'un de ses partenaires un buteur, comme il l'avait fait au départ avec Alexis Sanchez, ça marchait très bien. Ce n'est pas seulement un buteur qu'il faut à Marseille. Il faut des gens autour de cette surface de réparation qui puissent avoir suffisamment de talent pour exploiter les occasions. » Luc Sonor – Europe 1 (23/10/2022)