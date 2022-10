OM : Un mois d’octobre dramatique pour ces deux joueurs de Tudor !

Igor Tudor tranche et ne s’embarrasse pas pour faire ses choix. Des éléments forts de la saison dernière comme Payet ou Under n’ont pas beaucoup de temps de jeu et patientent souvent sur le banc. Mais ce mois d’octobre a surtout été fatal pour Gerson et Luis Suaez, les deux sudaméricain ne jouent quasiment plus.

Aligné dans le triangle offensif côté droit Gerson n’a pas été brillant en début de saison. Le milieu de terrain brésilien avait pourtant le statut de titulaire en août. Il a débuté les rencontres face à Brest, Reims et Nantes avant de manquer le match face à Nice pour un problème à la cheville. Gerson a cumulé 215 minutes en Ligue 1 lors de ce premier mois de compétition. Il a encore été titularisé lors deux deux rencontres (Auxerre, Angers) de Ligue1 et deux en Ligue des Champions lors du mois de septembre (un total de 130 minutes en L1 et 109 minutes en C1).

Le mois d’Octobre est bien plus compliqué pour l’ancien joueur de Flamengo, il n’a joué que face à Ajaccio, il est resté sur le banc face à Paris et Lens. Ce n’est pas mieux en C1 ou il est à peine rentré en fin de match face au Sporting (56 minute en L1 et 13 en C1). Gerson n’a pas trouvé sa place dans le systeme de jeu de Tudor, sa mauvaise humeur affichée lors de ses remplacements ne l’ont pas aidé non plus. Pour autant, Tudor a aussi la possibilité de le tester dans un rôle de milieu de terrain à la place de Jordan Veretout par exemple, un positionnement qu’il occupait au Brésil…

Gerson, un repositionnement nécessaire ?

OM : Quelle place pour Gerson dans le système de Tudor? – https://t.co/QL51OSFvSA pic.twitter.com/yfU0VMZS4Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 19, 2022

34 minutes de jeu en Octobre pour Suarez

L’autre joueur sud-américain a avoir perdu son statut est la recrue Luis Suarez. Clairement doublure de Sanchez en début de saison, ce dernier était déjà frustré par son temps de jeu. Il semble avoir été doublé par Dieng dans hiérarchie des attaquants et ne joue quasiment plus. Remplaçant mais double buteur face à Brest lors du premier match officiel de la saison, le Colombien de 24 ans n’a pas réussi à trouvé sa place. Il est rentré en jeu encore deux fois face à Nantes et Nice. Il a cumulé 86 minutes de jeu en Ligue 1 lors de ce mois d’aout. Ensuite, il a débuté le mois de septembre par une titularisation face à Auxerre, une courte entrée en jeu face à Rennes et une autre titularisation face à Angers. Il a aussi participé aux deux matches de Ligue des Champions face à Tottenham et Francfort (170 minutes en L1 et 102 en C1). Son mois le plus prolifique en termes de temps de jeu.

Par contre, la suite est bien plus compliquée en octobre. En effet, Luis Suarez n’a pas participé aux deux confrontations face au Sporting malgré la non qualification de Dieng pour cette compétition et il n’est rentré que face à Ajaccio en Ligue 1 (34 minutes en L1 et aucune en C1). Pour l’instant Bamba Dieng n’a pas brillé mais si le sénégalais retrouve sa confiance, la saison de Suarez s’annonce compliquée…