OM : Ces trois Marseillais qui ont choqué ce minot à l’entraînement !

Prêté à Valenciennes cette saison, Salim Ben Seghir a expliqué pour le média de la Ligue 2 quels étaient les Marseillais qui l’avaient le plus choqué. Le jeune milieu offensif a livré trois noms !

L’Olympique de Marseille a tenté de lancer Salim Ben Seghir en même temps que Bilal Nadir mais les deux anciens niçois n’ont jamais réellement eu leur chance. Le premier a été prêté durant 6 mois en Ligue 2, à Valenciennes, et devrait revenir cet été. Le natif de Saint-Tropez a répondu aux questions de la Ligue 2 concernant sa meilleure ambiance et les joueurs qui l’ont choqué.

« A l’entraînement, c’était Dimitri Payet et Boubacar Kamara. Amine Harit aussi, a expliqué l’ancien joueur de l’OGC Nice au média de la Ligue 2. Quand je suis arrivé à l’OM, il y a deux ans, j’ai tout de suite vu qu’ils étaient au-dessus. »

Concernant la meilleure ambiance, le joueur de 20 ans n’a pas tergiversé. « La meilleure ambiance que j’ai connue ? Sans hésitation, celle de l’Orange Vélodrome ! Le dernier match de la saison 2021/2022, lorsqu’on a reçu Strasbourg pour se qualifier pour la Ligue des champions (4-0), je n’avais jamais vécu ça… J’ai vibré comme jamais ! Mon premier match, c’était un OM-Nice au Stade Vélodrome, un sacré clin d’oeil, non ? Je devais avoir 7-8 ans et je ne me souviens plus du tout du match, mais l’ambiance m’avait marqué ! »

«Pas prêts à intégrer le groupe pro

Dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée en septembre dernier, notre invité Cyril Astier, agent de joueur, s’était exprimé sur la récente politique de recrutement de jeunes pas encore passés professionnels ou avec très peu d’expérience pro à l’OM. Pour lui, cette politique envoie notamment un message négatif aux jeunes marseillais du centre de formation.

Cyril Astier avait donné son avis dans Débat Foot Marseille le 19/09/2022. « Là sur le coup on est sur de la post-formation, moi je suis jamais un grand fan de ce de ce type de recrutement là. Parce que déjà d’une part, on envoie un message aux jeunes qui sont déjà dans le centre depuis plusieurs années en disant « Ben concrètement aujourd’hui si on va chercher à l’extérieur c’est qu’on n’a pas ce qu’il nous faut ». C’est le premier message qui est envoyé donc et plutôt négatif. En plus sur ces profils là, moi j’ai eu l’occasion de les voir jouer, et bien jusqu’à présent j’en ai très honnêtement pas trouvé un qui a fait la différence quoi ! En tous les cas surtout pas prêt à intégrer le groupe pro. C’est mon avis, je pense que tous les suiveurs des jeunes de l’Olympique de Marseille diront la même chose moi. »

Que l’OM devienne un spécialiste de la post-formation

L’agent qui travaille pour une grosse société en Espagne regrettait s’interrogé sur le virage pris dans la post-formation. « Ce qui m’embête le plus, c’est le positionnement de la formation. En fait en faisant ce genre de choses là, encore une fois il y a des clubs qui le font très bien, qui sont spécialisés dans la post formation… alors est-ce que demain l’Olympique de Marseille devient un spécialiste de la formation pourquoi pas ! Après c’est une stratégie comme une autre. »