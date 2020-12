OM : « Ces trois tout petits points ne vont pas effacer cette désastreuse campagne européenne »

L’OM s’est imposé mardi soir 2-1 face à l’Olympiakos, enfin ! Cette victoire a clairement soulagé le staff et les joueurs marseillais. Pour autant, notre journaliste Mourad Aerts n’oublie pas les quatre défaites précédentes…

Dans ces trois enseignements du match, diffusés en direct dans notre debrief d’après match, Mourad Aerts a tenu à rappeler que cette petite victoire ne pouvait pas effacer la piteuse campagne européenne de l’OM. A cette occasion, le club marseillais est rentré dans l’histoire de la ligue des Champions en enchainant 13 défaites de suite…

FIN DE (mauvaise) SÉRIE pour l’OM en ligue des champions

« Dieu merci, on en restera à treize et pourtant à la mi-temps de ce match, on était franchement pas optimiste quant à laisser ce sale record dans le rétroviseur ! Soyons clair, ce ne sont pas ces trois tout petits points qui vont effacer cette désastreuse campagne européenne. Elle reste vraiment honteuse mais on en a au moins fini avec notre bonnet d’âne historique… Il faut prendre ce qu’on peut prendre… » Mourad Aerts – source : footballclubdemarseille.fr (01/12/2020)

