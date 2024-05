OM : C’est confirmé pour Balerdi !

Après une saison plus qu’impressionnante, Leonardo Balerdi a la consécration de son travail : une sélection avec l’Argentine !

C’est confirmé pour le défenseur de l’OM ! Cette saison, Leonardo Balerdi est monté en puissance jusqu’à devenir un taulier de l’effectif marseillais. L’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est imposé comme le patron de la défense et voit son travail récompensé ! En effet, la sélection argentine a publié la liste de joueurs pour les prochains matchs et le joueur de l’OM en fait partie. Une consécration pour lui qui espère certainement jouer la Copa America. Il affrontera la sélection de l’Equateur et du Guatemala en matchs amicaux les 10 et 14 juin prochain.

La liste de Scaloni

Gardiens : Franco Armani, Geronimo Rulli et Emiliano Martinez

Défenseurs : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas M. Quarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico et Valentín Barco

Milieux de terrain : Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ángel Di María et Valentin Carboni.

Attaquants : Lionel Messi, Ángel Correa, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez et Julián Álvarez.

Offre de prolongation de 2 ans avec belle revalorisation de salaire pour Balerdi

L’Equipe avait publié un gros dossier sur l’OM, le média évoque la recherche d’un nouvel entraineur, mais fait aussi un point sur l’effectif du club. La priorité de la direction serait de conserver Leonardo Balerdi. « Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 25 ans s’est vu proposer récemment une prolongation de deux saisons, assortie d’une généreuse revalorisation salariale pour un joueur qui ne fait pas partie du top 10 des rémunérations marseillaises. »

L’OM aimerait en faire un élément fort de son équipe la saison prochaine mais pour cela il faut renforcer son contrat. Le quotidien sportif explique la position de Balerdi : « si un gros club européen, comme l’Atlético de Madrid, se présente, il sera difficile pour l’OM de les retenir. Si c’est une formation de moindre envergure, le jeu semble un peu plus ouvert. »