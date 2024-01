OM : C’est confirmé pour François-Régis Mughe

Depuis plusieurs jours, des rumeurs affirmaient que François-Régis Mughe comptait décliner sa convocation à la CAN. L’Equipe confirme cette information avec quelques détails ajoutés.

L’Olympique de Marseille va être amoindri durant cette CAN avec plusieurs de ses éléments qui ne pourront pas être disponibles pour Gennaro Gattuso. Cependant, l’un d’entre eux ne devrait pas rejoindre son pays malgré l’appel de son sélectionneur il y a quelques jours !

Mughe n’aurait reçu aucune garanti de l’OM

En effet, François-Régis Mughe aurait décliné cette sélection d’après plusieurs rumeurs et informations ces derniers jours. L’Equipe affirme de son côté qu’il a bien refusé de rejoindre le Cameroun pour la CAN mais cela ne serait pas en raison d’une promesse de l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Longoria en veut 8M€ ?

Le club aurait confirmé au quotidien sportif que le staff marseillais ne lui aurait jamais promis plus de temps de jeu avec le départ des concurrents à son poste. L’ailier aurait certainement jugé qu’il aura plus de chance d’avoir sa chance sur le terrain avec les départs de Sarr, Ndiaye ou encore Harit.

👉🏼 François-Régis Mughe a bien décliné sa convocation pour la CAN, préférant rester à Marseille.

Au club, on explique que c’est un choix du camerounais, sans qu’il n’ait reçu de garantie sur son temps de jeu. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/238jFrxaV3 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 1, 2024

Suspension tant que le Cameroun est qualifié plus 5 jours !

Cette décision pourrait avoir des conséquences…En effet, le média camerounais ActuCameroun rappelle l’article 5 et 6 de l’Annexe 1 du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. « Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association (fédération, ndlr) n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auquel il est enregistré le temps que dure ou aurait duré sa mise à disposition conformément à la présente annexe, plus cinq jours supplémentaires. Toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la Commission de Discipline de la FIFA sur la base du Code disciplinaire de la FIFA. » Si Mughe n’a pas l’accord de sa fédération, il pourrait donc être suspendu tant que le Cameroun est qualifié pour la CAN plus 5 jours…