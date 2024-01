OM: vers un changement tactique de Gattuso ?

L’Olympique de Marseille devra composer sans huit joueurs de son effectif partis à la CAN, qui se déroule du 13 janvier au 11 février prochain. D’après les informations de La Provence, Gennaro Gattuso pourrait délaisser son 3-5-2 en raison des nombreux absents.

ℹ️ Avec la CAN, le 3-5-2 ne pourrait pas survivre aux absences de Chancel Mbemba 🇨🇩 et Bamo Meïté 🇨🇮, si elle se confirmait, réduisant de fait la présence de « centraux » à Samuel Gigot 🇫🇷 et Leonardo Balerdi 🇦🇷. Amir Murillo 🇵🇦 pourrait dépanner à droite du trident de… pic.twitter.com/8s8tY6PDgv

