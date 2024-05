Mercato ex OM : L’appel du pied de Maxime Lopez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Prêté cette saison par Sassuolo à la Fiorentina, Maxime Lopez ne sait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine. Le milieu de terrain ne ferme pas la porte à un retour à l’OM !

Prêté à la Fiorentina, Maxime Lopez n’a pas toujours été titulaire cette saison. Le milieu de terrain de 26 ans a tout de même cumulé 32 matches dont 19 en Serie A et 10 en Conférence League. Dans des propos rapporté par Gianluca Di Marzio, Lopez explique qu’il ne sait pas encore ou il jouera la saison prochaine. « Je ne sais pas si je vais rester à Florence. Je suis ici en prêt avec option et la Fiorentina décidera de me racheter ou non. Ensuite, il faut toujours se fixer des objectifs. Mais pour revenir dans la grande ligue, je devrais être titulaire pendant une saison entière, jouer entre 35 et 40 matchs dans une bonne équipe pour pouvoir me fixer des objectifs plus élevés. »

Le joueur formé à l’OM n’exclut pas un retour en Ligue 1. « Pourquoi pas ? Quand tu as joué à Marseille, c’est compliqué de retourner en Ligue 1 sauf si c’est à l’OM, alors pourquoi pas ? Ma porte pour l’OM sera toujours ouverte, je ne l’ai jamais fermée et je ne le fermerai jamais. Tout dépend de nombreux facteurs. Alors voyons… Marseille est la ville du football et j’ai été titulaire à l’OM à seulement 18 ans. Et puis si on y est né tout est multiplié par deux. Tout va très vite mais ça permet aussi de garder la tête sur les épaules ».

Deux ans après son départ de l’Olympique de Marseille pour Sassuolo, Maxime Lopez n’a pas mis longtemps à s’adapter à la Série A. Le milieu de terrain de 25 ans est devenu au fil du temps un élément essentiel de son équipe. Lopez garde toutefois une attache très particulière à sa ville de naissance. Il revient dans l’émission le Club des Cinqs sur les moments forts de son passage à l’Olympique de Marseille.

Le Deux contre Un avec @maximelopez est disponible

Un niveau d’exigence peut-être plus important avec moi qu’avec d’autres !

« Marseille, c’est chez moi. Je suis né là-bas. J’y ai passé les plus belles années de ma vie. Parmi les joueurs formés à l’OM, il n’y avait que Samir (Nasri) qui a vraiment réussi à se faire un nom. C’est valorisant d’être comparé à lui mais il faut être aussi réaliste. Il y a des choses que j’ai mal vécu. Il y avait un niveau d’exigence peut-être plus important avec moi qu’avec d’autres joueurs. Les réactions sur mes performances étaient parfois disproportionnées. (…) Je n’ai pas été assez régulier à l’OM. C’est ce qu’il me manque pour devenir un top joueur. (…) L’épopée européenne de 2018, c’est des souvenirs exceptionnels. Le match contre Leipzig en quart de finale était incroyable. C’est ma plus belle soirée au Stade Vélodrome. Quand je suis revenu au Stade pour voir des matchs, ce n’est pas pareil quand on regarde un match des tribunes. Lorsque l’on est sur le terrain, il y a une atmosphère très particulière. Ce qu’il s’est passé dans la ville pendant cette campagne européenne, il n’y a qu’à Marseille que tu peux voir ça. La ville vibrait avec nous. Ça a été une vraie fierté de faire partie de cette équipe. On parle beaucoup du niveau de jeu de l’équipe de Sampaoli l’année dernière, mais je trouve que l’équipe de Rudi Garcia en 2018 est très sous-coté. À l’OM, j’ai eu la chance de tomber sur une génération qui m’a beaucoup aidé dès le début. (…) Il y a des joueurs qui ont été très importants pour moi. Quand je suis arrivé en pro, Lass (Diarra) m’a tout de suite pris sous son aile. Lorsque Bafetimbi (Gomis) est arrivé, il a aussi poussé dans mon sens auprès du coach (Garcia). Ils étaient là pour moi quand j’en avais besoin. » Maxime Lopez – Le Club des 5 (22/03/2023)