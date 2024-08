OM : C’est confirmé pour le match face à Toulouse

C’est enfin officiel ! On connait la programmation des trois premières journées de Ligue 1. L’Olympique de Marseille jouera face à Toulouse lors de la J3 à 21h et cela sera diffusé sur DAZN le samedi 31 août.

La saison de Ligue 1 débute dans moins d’une semaine et les supporters attendent patiemment la programmation des rencontres. Pour l’OM, ça débutera ce samedi 17 août face à Brest et à 17h. Pour le deuxième match, ce sera une réception du Stade de Reims le dimanche 25 août à 21h. On connaît enfin la programmation de la troisième rencontre qui devrait avoir lieu le samedi 31 août contre Toulouse à 21h. Ce match sera donc diffusé sur la nouvelle plateforme DAZN.

Coup dur pour Brest

L’OM ira à Brest pour la première journée de Ligue 1 McDonalds le 17 août prochain. Les Olympiens devront affronter des Brestois affaiblis par l’absence de Pierre Lees-Melou. Toujours en phase de reprise, le milieu se remet peu à peu d’une opération et d’une greffe au tibia droit. Pourtant dans le groupe de Brest pour le stage de préparation en Italie, il n’a disputé aucune minute. Il est encore trop court pour être apte à gratter quelques minutes de jeu

🔹En phase de reprise après sa fracture au tibia, Pierre Lees-Melou 🇫🇷 ne sera pas en mesure de débuter avec Brest face à l’OM dans 12 jours. ❌ (@lequipe) #SB29OM #TeamOM pic.twitter.com/q5sQ9rHmZH — Infos OM (@InfosOM_) August 5, 2024

Des retrouvailles manquées pour Brassier !

Cette rencontre c’était aussi l’occasion pour Lilian Brassier de retrouver ses anciens coéquipiers l’espace de 90 minutes. Seulement, comme l’avait rappelé le joueur lui-même lors de sa présentation, il sera suspendu. Le défenseur central arrivé cet été s’est parfaitement installé dans la charnière marseillaise. Au côté du nouveau capitaine olympien Léonardo Balerdi, il apporte de la variété dans la relance avec son pied gauche.

Son ancien coéquipier au Stade Brestois Hugo Magnetti n’a pas hésité à l’encenser dans l’émission de FCM, « Lilian, moi ce qui m’a ce qui m’a impressionné le plus sur ces 2 dernières années c’est sa progression sur sa qualité de relance. C’est vrai qu’il a toujours été dur l’homme, dur à passer, il va très très vite mais il a toujours manqué ce palier de relance. Et franchement cette année moi en plus qui joue de son côté un peu plus au milieu, il m’a régalé par des passes un petit peu cachées et tout. C’est je pense ce qui lui manquait, s’il vient à l’OM il va apporter un très très grand plus à cette équipe. » explique le milieu brestois.