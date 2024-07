Mercato OM [Officiel] : Brassier est olympien !

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’Olympique de Marseille. Lilian Brassier quitte le Stade Brestois et s’engage avec l’Olympique de Marseille.

Lilian Brassier est arrivé ce mardi à Marseille ! Le défenseur central a passé la traditionnelle visite médicale. Comme d’habitude, Titi c’est toi le boss était à l’aéroport pour accueillir la deuxième recrue de l’OM, Lilian Brassier hier soir. Aujourd’hui (mercredi 3 juillet) c’est désormais officiel, Lilian Brassier est un joueur de l’OM. Après plusieurs semaines de négociations, le joueur s’engage pour une durée de (…) ans l’OM. Il formera une charnière centrale ultra solide avec Léo Balerdi la saison prochaine. C’est la deuxième recrue de l’Olympique de Marseille après Ismaël Koné qui s’est engagé un peu plus tôt dans la journée.

Prêt avec OA pour Brassier !

Voici le communiqué de l’OM:

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois. Le défenseur central de 24 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat avec le club après le succès de sa visite médicale.

Formé au Stade Rennais, Lilian Brassier fait ses débuts professionnels en Ligue 2 en 2019-2020, alors prêté au Valenciennes FC, club avec lequel il dispute 27 rencontres. Repéré par le Stade Brestois 29, il arrive la saison suivante dans le Finistère où il fait apprécier, dès ses premiers pas en Ligue 1, son impact dans les duels et son jeu de tête. Reconnu également pour sa polyvalence et son adaptabilité en défense ainsi que sa qualité de relance grâce à son pied gauche, l’ancien international français U20 s’impose au fil des saisons grâce à sa régularité et devient un titulaire indiscutable dans l’équipe brestoise. »

