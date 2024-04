OM : C’est confirmé pour Moumbagna !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille doit faire avec énormément de joueurs blessés même si certains ont repris le chemin des terrains. En plus de cela, Jean Louis Gasset va devoir se passer de son attaquant Faris Moumbagna face à Lens car sa suspension a été confirmée !

Expulsé injustement face à Nice mercredi soir après avoir reçu un carton jaune plus que sévère, la sanction de Moumbagna a été confirmée. L’attaquant camerounais est suspendu un match ferme par la commission de discipline. Si l’arbitre de la rencontre OM – Nice, Jérémie Pignard a été sanctionné car il n’arbitrera pas ce weekend, le joueur reste sanctionné.

Pignard sanctionné mais Moumbagna quand même suspendu !

Invité jeudi sur RMC, Eric Borghini, président de la Commission fédérale de l’arbitrage, a confirmé la sanction suite aux erreurs de l’arbitre. « Aujourd’hui même, Antony Gautier (directeur technique de l’arbitrage), qui est actuellement à l’étranger, a téléphoné à Jérémie Pignard pour lui dire clairement qu’il y avait au minimum deux décisions qu’il a prises qui n’étaient pas attendues, et il lui a indiqué que le match qu’il devait faire la semaine prochaine (ce week-end, en fait) lui a été retiré ».

#OMRCL Faris Moumbagna ratera le match OM-Lens suite à son carton rouge (sévère) reçu hier face à Nice. Un match de suspension ferme pour le Camerounais par la commission de discipline de la LFP.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/Qx0EZj4FJ0 — Karim Attab (@karimattab1) April 25, 2024





Depuis quelques semaines, Faris Moumbagna, l’attaquant de l’OM, est devenu la cible des consultants de RMC. Après Daniel Riolo et Jean-Michel Larqué, c’est maintenant au tour de Christophe Dugarry d’évoquer les prestations du Camerounais. L’attaquant qui a marqué un but splendide et important face à Toulouse ce dimanche a été comparé à Kostas Mitroglou.

On a vu des choses, ça pique les yeux !

« Il va peser sur les défenses. C’est un sacré athlète mais le football, ça se joue dans les pieds, ça ne se joue pas que dans les muscles ou dans les jambes. Il a monté de telles limites techniques que c’est presque étonnant de voir qu’un joueur avec aussi peu de qualités techniques puisse jouer en L1. On a vu des choses, ça pique les yeux ! Il doit avoir des qualités, pour l’instant, il n’a pas pu les montrer. Mais s’il est là, c’est qu’il doit quand même avoir quelque chose », a déclaré Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

🗨️ Duga: « Il n’est ni l’un ni l’autre mais en même temps il est les deux. Il a montré de telles limites techniques que c’est presque étonnant de voir qu’un joueur pareil puisse jouer en Ligue 1, ça pique les yeux » Moumbagna: nouveau Brandao ou nouveau Mitroglou ? pic.twitter.com/hkL8k1HzYn — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 22, 2024

Moumbagna? Il m’a rappelé Papin

Faris Moumbagna a sauvé l’OM d’une défaite certaine ce dimanche à Toulouse. Jean Louis-Gasset était en conférence de presse et s’est exprimé sur cette réalisation du Camerounais.