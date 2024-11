OM : C’est confirmé pour Rabiot, Deschamps s’explique pour Mbappé !

Le retour d’Adrien Rabiot en sélection française fait figure de principal fait d’armes dans la liste des 23 joueurs annoncée ce jeudi par Didier Deschamps, pour les prochains matches de Ligue des Nations contre Israël et l’Italie. Après avoir été écarté en octobre, le milieu de terrain de Marseille signe ainsi son grand retour en équipe de France, renforçant un secteur de jeu où sa polyvalence et son expérience seront des atouts précieux. Ce retour intervient dans un contexte de nombreuses absences, dont celle de Kylian Mbappé…

Comme annoncé plus tôt, Kylian Mbappé est absent de la liste des 23 Bleus dévoilée ce jeudi par Didier Deschamps, pour les matches de Ligue des Nations contre Israël (14 novembre au Stade de France) et l’Italie (17 novembre à Milan). L’attaquant du Real Madrid avait déjà manqué les rencontres contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1) en octobre, également dans le cadre de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur des Bleus a en revanche fait appel à Lucas Chevalier, le gardien de Lille, pour la première fois, suite au forfait d’Alphonse Areola. Il a également rappelé N’Golo Kanté au milieu de terrain, ainsi que Dayot Upamecano en défense, en remplacement de Loïc Badé.

A lire aussi : OM PSG : Aucune sanction pour les chants de supporters !

Le retour d’Adrien Rabiot, après sa non-sélection en octobre, est un des points majeurs de cette annonce. Le milieu de terrain de Marseille, qui retrouve la compétition avec l’équipe de France, apportera son expérience et sa polyvalence dans un secteur crucial pour le jeu des Bleus. DD a précisé : « Adrien revient. Il a eu un arrêt assez important, il retrouve des jambes, il a un certain vécu. Kanté n’était pas là au dernier rassemblement parce que blessé. On prend un peu plus d’âge dans la moyenne avec ces deux joueurs. La jeunesse n’interdit rien, mais avoir de l’expérience et du vécu, c’est bien d’avoir les deux ».

Adrien revient. Il a eu un arrêt assez important, il retrouve des jambes

Interrogé sur l’absence de Mbappé, le sélectionneur a estimé que c’était le mieux à faire : « J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n’est pas les problèmes extra sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe. C’est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Chevalier, Kanté et Rabiot sont là !

Voici la liste des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps :

Gardiens :

Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Défenseurs :

Jonathan Clauss (Nice), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux :

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (Marseille), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Attaquants :

Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).