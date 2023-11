OM : C’est confirmé pour Sarr et Ndiaye !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa et va devoir affronter Lens ce dimanche soir. Après ce match, plusieurs internationaux vont quitter Marseille pour rejoindre leur sélection !

L’OM va affronter Lens ce dimanche et après cette 12e journée cela sera le retour de la trêve internationale ! Clauss, Mbemba ou encore Ounahi et Harit ont été convoqués par leur sélection. Aliou Cissé a convoqué Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour les rencontres du Sénégal face au Soudan du Sud puis au Togo pour débuter ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

📋 Liste des 26 lions convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les matchs contre le Soudan du Sud (18 novembre) et le Togo (21 novembre). #Gaindeyi #WC2026Q pic.twitter.com/dg9UNoBVcL — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 10, 2023

L’OM s’est imposé 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa grâce aux réalisations de Chancel Mbemba (25e) et d’Ismaïla Sarr (90e +3). Les Olympiens caracolent en tête du groupe avec huit points, un d’avance sur Brighton et quatre sur leur adversaire du soir. L’attaquant sénégalais a réagi après la rencontre au micro de Canal +.

« C’est un bon pas vers la qualification mais il reste encore deux matchs »

« Je tiens à féliciter toute l équipe pour cette performance. On a fait beaucoup d efforts, cela fait plaisir. C’est un bon pas vers la qualification mais il reste encore deux matchs. On va continuer a travailler et préparer le match de dimanche. C’est un travail collectif que l’on fait a l’entraînement. On est une famille et on l’a montré. Je remercie également les supporters pour le déplacement », a confié le buteur marseillais.