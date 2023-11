OM: C’est encore confirmé pour Ounahi et Harit !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va affronter l’AEK ce jeudi soir en Ligue Europa, les marseillais iront ensuite à Lens ce dimanche pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Après ces deux rencontres, une nouvelle et interminable trêve internationale va repousser les matches du club olympiens.

Alors que Chancel Mbemba a été convoqué avec la RDC, les deux internationaux marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit sont eux aussi appelés. Blessé au dos suite à une chute chez lui, Ounahi n’est pas dans le groupe de l’OM qui est à Athènes ce jeudi. Pour autant, le milieu de terrain a été convoqué par Walid Regragui pour les deux prochains matchs du Maroc tout comme Amine Harit. Le Maroc va affronter l’Erythrée puis la Tanzanie.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا 🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2023

A lire : OM : Riolo crie au scandale ! « Décision honteuse de la LFP »

Walid Regragui a dévoilé ce mercredi sa liste pour le match amical face à la Côte d’Ivoire le 14 octobre à Abidjan et la rencontre face au Libéria pour le compte de la dernière journée des qualifications à la CAN 2023. Les deux olympiens Amine Harit et Azzedine Ounahi ont été retenu par le sélectionneur marocain.

Amine Harit et Azzedine Ounahi retenus avec le Maroc pour le prochain rassemblement ! 👍#TeamOM | #Ligue1 https://t.co/0HJSjfzx9e pic.twitter.com/mdh9bbHJS6 — Fabien (@Beye13) October 4, 2023

Ounahi et Harit avec le Maroc qui ont d’ailleurs joué ensemble face à la Côte d’Ivoire ce samedi soir. Si l’attaquant semble être resté sur sa lancée du gros match qu’il a réalisé face au Havre, le milieu de terrain a été plus discret. Pour Nabil Djellit sur son compte Twitter, c’est pire : il ne servait à pas grand chose sur le terrain, surtout en l’absence d’Amrabat. « Le Maroc surtout battu au milieu. Amrabat grosse perte sur ce genre de match. Ounahi ne sert pas à grand chose. Harit et Adli intéressants avec ballon. Petit match d’Ounahi avec le Maroc. Discret », a posté le journaliste, peu convaincu par la prestation de l’ancien angevin.