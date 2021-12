OM : « Il y a beaucoup de satisfaction, même si j’avais eu quelques doutes en début de saison »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Reims lors du dernier match de la première partie de saison et se retrouve donc sur la troisième marche du podium à mi-parcours. Dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi soir, nous dressons un bilan des résultats et du jeu développé par l’équipe de Jorge Sampaoli. À voir en images ci-dessous.

C’est important de savoir que l’Olympique de Marseille est capable d’être bien positionné — DE BONO

« Je suis assez satisfait par le classement. C’est important de savoir que l’Olympique de Marseille est capable d’être bien positionné. Ça peut servir pour la suite du championnat et peut-être pour nous donner une place qualificative pour la Ligue des champions en fin de saison. Après au niveau du jeu on peut dire qu’on a vu du bon et du moins bon. Du bon en début de saison et du moins bon en seconde partie. Et puis cette dernière partie où l’OM a recommencé à gagner quelques matches même si le jeu n’était pas flamboyant. On a vu des phases de jeu intéressantes qui nous ont permis d’espérer pour cette deuxième partie. Maintenant les joueurs se connaissent beaucoup mieux. Il y en a qui se sont bien adaptés, d’autres un petit peu moins. Je pense que Sampaoli a commencé à mettre sa patte. Les joueurs commencent aussi à assimiler ce que Sampaoli leur demande. Aujourd’hui ça donne plus de satisfaction, notamment les matchs de Payet qui depuis le début de la saison est un joueur clé de cette équipe. Il fait tourner la machine. Il y a beaucoup de satisfaction même si j’avais eu quelques doutes en début de saison avec autant de changements dans l’effectif. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

