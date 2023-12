L’Olympique de Marseille a concédé le match nul à Montpellier (1-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Héraultais ont ouvert le score en première période (14e) avant que les Marseillais répondent par l’intermédiaire de Veretout (52e). Pau Lopez est revenu sur cette rencontre en zone mixte.

« C’est la première fois que je joue 100 matchs avec une équipe. Très content que ce soit à l’OM »

On est venu pour gagner trois points. On savait que ce serait un match où il fallait faire attention aux contre-attaques et aux coups de pied arrêtés. On a encaissé un but sur coup de pied arrêté, c’est quelque chose qu’on doit améliorer car on savait qu’ils sont très forts dans ce domaine. Ensuite, en deuxième mi-temps, je pense qu’on a concédé trois ou quatre contre-attaques très dangereuses. Mais dans l’ensemble, sur la deuxième période, je pense qu’on a bien joué, on a créé des occasions, on a marqué un but, et à la fin, on a essayé. C’est toujours compliqué de jouer ici, même si le terrain n’était pas en très bon état aujourd’hui. On a pris un point, on voulait la victoire, mais il faut continuer. Il y a beaucoup de choses à jouer dans cette deuxième partie de saison. On est sur la bonne voie, il faut continuer à travailler avec la même intensité qu’on a eue jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, on verra si on a la possibilité de rester en haut du classement et de lutter pour une place en Ligue des champions. Il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées ces deux derniers mois. Et après, il faut continuer parce que maintenant, il faut se reposer un peu pendant huit jours et après, on entre dans la partie la plus importante de la saison. Ça, on va déterminer un peu si on va être là ou pas. n a bien fini. On a gagné beaucoup de matchs, on a pris beaucoup de points. Je pense que c’est important. Il y’a des joueurs qui vont partir à la CAN. Mais pour les joueurs qui vont rester là, on va tout donner pour prendre des points pendant tout le mois de janvier. C’est la première fois que je joue 100 matchs avec une équipe. Très content que ce soit à l’OM, très heureux de pouvoir jouer à l’OM. Franchement, chaque fois que je mets le maillot de l’OM, pour moi, c’est incroyable. Le maillot de l’OM, pour moi, c’est incroyable.