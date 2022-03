OM : « C’est là peut-être que l’on se trompe tous ! »

Extrait du dernier numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM et actuel consultant FCM, Jean Charles de Bono, l’éditorialiste Thierry Audibert, et Benjamin Courmes (journaliste FCM). Un extrait consacré aux vives critiques dont fait l’objet l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli.

« Avant le début de la saison si on nous avait dit début mars on serait troisième du championnat, beaucoup auraient peut être signé direct. La saison commence avec une gros renouvellement de l’effectif et ce renouvellement est plutôt bien géré par Sampaoli qui doit démarrer sans son avant centre qui est blessé pour une durée qu’on imagine pas aussi longue au départ. Et ça fonctionne finalement même peut être au de la de ce qu’on pensait avec un jeu extraordinaire. C’est là peut-être que l’on se trompe tous à se dire c’est bon c’est partie, on est les plus beaux les plus forts. Ce que je déplore aujourd’hui c’est avec tout ce qui s’est passé depuis on en soit si vite à condamner l’entraîneur comme l’on fait beaucoup de supporters dont les Dodgers, dont le communiqué m’est apparue tout à fait inopiné, intempestif, ce n’était pas le moment surtout avant ce match là… Et moi je suis pour respecter cet entraîneur qui même si cette équipe est en difficulté, tu vois qu’il travaille, qu’il cherche des solutions. Et ce n’est pas entièrement de sa faute. Les joueurs ont leur part là dedans. le condamner comme on le fait ça me semble très excessif. De la même façon, cela ne me semble pas non plus utile de taper très fort sur les joueurs. je leur en veux encore beaucoup de leur prestation contre Nice mais pour ce qui reste à jouer si on leur met encore plus de pression on ne va pas les aider je pense. » Thierry Audibert (Éditorialiste FCM) – Source : Football Club de Marseille (07/03/2022)