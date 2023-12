OM : « C’est le néant »

Sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur la rencontre entre l’OM et le Stade Rennais. L’ancien joueur n’a pas été convaincu par la performance des joueurs de Gennaro Gattuso.

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face au Stade Rennais mais n’a pas convaincu sur le terrain. Malgré la victoire, il y a encore trop peu de justesse technique et de phases offensives intéressantes pour être rassuré. Jérôme Rothen est en tout cas de cet avis comme il l’explique sur RMC ce lundi après le match.

» Il n’y a pas de quoi s’extasier après les victoires contre Rennes et l’Ajax, Marseille est en grande difficulté. Ce qu’ils font dans le jeu, c’est très insuffisant. Tactiquement, techniquement, c’est très faible. Ils marquent sur un penalty offert par Christopher Wooh qui a fait un match pitoyable. Sinon, c’est le néant total. Les milieux de Rennes se sont régalés. Les Marseillais attaquent mal et défendent mal. Cette équipe est très moyenne. Pour espérer une belle série, il faudra corriger beaucoup de choses, que les joueurs reviennent à un bon niveau et surtout qu’ils aient plus de personnalités «

C’est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison — Harit

Le joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit est très satisfait de la performance de l’OM contre Rennes ce dimanche soir. C’est ce qu’il a confié au micro de Prime juste après la rencontre.

« On va tout retenir ce soir, on a fait un match abouti. Peu importe la manière ce soir il fallait prendre des points avec une victoire et pas un match nul.On retrouve de la confiance dans nos mouvements, un peu plus de maîtrise que dans les matchs précédents Je suis vraiment très très content de la performance de l’équipe ce soir. Je pense que c’est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison. contre une très très belle équipe de Rennes et de très beaux joueurs. On va s’appuyer sur ce match là pour préparer les prochains rendez vous et celui de mercredi (ndrl, contre Lyon) en particulier .. », a ainsi déclaré Amine Harit au micro de Prime Video