OM : La victoire face à Rennes rassure cet ancien marseillais !

Présent au Vélodrome pour la rencontre qui opposait l’OM à Rennes ce dimanche, Charles Kaboré a été interrogé par La Provence sur cette victoire importante.

L’OM a enchaîné deux victoires en Europa League et en Ligue 1 face à l’Ajax puis Rennes. Sur le terrain en revanche, les prestations n’ont pas été si abouties que ça, laissant donc les supporters perplexes et peu sereins avant de recevoir Lyon ce mercredi soir.

Charles Kaboré était au Vélodrome pour assister à la victoire marseillaise contre le Stade Rennais. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence. Il explique qu’il a été rassuré par les trois points pris par les hommes de Gennaro Gattuso.

A LIRE AUSSI : OM : « Ça a été dur pour moi, et ça l’a encore plus été pour certains jeunes joueurs »

« Vu tout ce qu’il se passe ces derniers temps au club, c’est bien d’avoir gagné ce match. Cette victoire permet de se rassurer. Maintenant, il faut confirmer contre Lyon. J’ai apprécié l’envie des joueurs, leur enthousiasme. (…) Rennes a eu la possession du ballon, mais n’a pas réussi à être dangereux. Cette prestation me rassure. Les joueurs doivent prendre des risques, jouer vers l’avant, tenter des choses, faire un pressing en bloc. Je suis sûr que Gennaro Gattuso travaille sur tous ces aspects »

Sur RMC Sport, Daniel Riolo revient sur la performance de l’OM contre Rennes ce dimanche soir. Ce dernier ne trouve pas d’amélioration dans le jeu du club marseillais.

« Si l’OM bat Lyon mercredi, ils peuvent basculer du bon côté du classement. Les dernières semaines ont été médiocres en termes de jeu et de résultats. Comme ça ne s’améliore pas, fondamentalement en termes de jeu mais que tu enchaîne deux victoires en trois jours à domicile forcément, tu te dis que ça va donner confiance et que ça va permettre de travailler. On essaye de surfer sur l’effet positif. Espérons-le. Mais ce soir, dire que l’OM a dominé son adversaire, s’est offert des certitudes ou a progressé, c’est faux. Ils ont été dominés par un adversaire qui a été assez maladroit. Je retiens que Rennes a filé un sacré coup de main à l’OM. D’abord en offrant ce penalty d’une manière vraiment bête sur la seule vraie belle phase de jeu de l’OM en première période. À côté de ça, les marseillais subissent, les occasions sont pour l’adversaire, Il n’y a pas grand chose dans le jeu qui avance. Si ça leur fait du bien, tant mieux, espérons que ça avance. Mais dans le jeu, je n’ai rien vu ce soir. L’année dernière, on ne s’ennuyait jamais devant les matchs de l’OM, je ne voulais jamais rater un match, mais là clairement, tu t’ennuies. c’est juste une vérité. Qu’on ne dise pas que les supporters de l’OM espèrent quelque chose de cette équipe-là cette saison et qu’ils ne s’ennuient pas devant les matchs de leur équipe, » a déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot.