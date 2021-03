OM: C’est l’humiliation de trop pour Eric Di Meco !

La défaite de l’OM en Coupe de France en aura fait réagir plus d’un. Eric Di Meco, ancienne gloire de l’Olympique de Marseille n’a pas manqué d’exprimer sa colère après ce match.

La défaite en Coupe de France apparaît comme une énième tâche noire dans la saison de l’Olympique de Marseille. Pour Eric Di Meco, c’est la fois de trop.

« Elle était déjà mal embarquée cette saison avec l’élimination en Ligue des Champions. Là, on a creusé encore un peu plus. En Coupe de France, on (les anciens joueurs) est tous passés à la trappe face à une équipe beaucoup plus faible, sur un match au mois de janvier, où il fait froid et où le terrain n’est pas bon… Mais là, ce qui est terrible, c’est que tu es battu logiquement, par le jeu, et contre une équipe qui s’est arrêtée pendant plusieurs mois. Là, s’ils n’ont pas honte, c’est un autre problème. » Eric Di Meco – Source: RMC

LE CHIFFRE: 2

Sur ses quatre dernières confrontations contre des équipes de 4ème division, l’Olympique de Marseille ne s’est imposé que deux fois. Les Olympiens étaient venus à bout de Trélissac et Granville. Andrézieux et Canet-en-Roussillon sont, eux, venus à bout des Marseillais.