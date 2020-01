Mercato OM : Eyraud recrute un spécialiste pour vendre des joueurs en Angleterre

Si tout va bien sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille se trouve dans une situation financière extrêmement compliquée. L’incapacité chronique à réaliser de gros transferts dans le sens des départ n’arrange rien. Eyraud vient donc de recruter un spécialiste pour tenter de vendre des joueurs en Premier League.

Marseille est actuellement second du championnat et se retrouve en très bonne position pour accrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Financièrement, la donne n’a toutefois pas changé depuis l’été dernier. Le club marseillais est encadré par le fair play financier et devrait encore finir cet exercice avec un déficit avoisinant les 60 millions d’euros, selon les informations du journal l’Equipe hier.

Un conseillé spécial

Le quotidien sportif révèle aujourd’hui que Jacques Henri Eyraud a récemment recruté un certain Paul Aldridge, ancien dirigeant de Leicester, Manchester City et Sheffield Wednesday. Ce dernier sera notamment chargé de vendre des joueurs de l’OM en Angleterre.

« Paul est une sorte de conseiller spécial qui nous apporte ses compétences dans un certain nombre de domaines. Sa mission ne s’arrête pas aux transferts, il va m’aider en matière de »fan experience », d’événementiel et d’infrastructures », a indiqué JHE à L’Equipe.