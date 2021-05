OM : « C’est un club tellement passionné, aimé et suivi, que quand ça ne va pas, c’est parfois difficile… »

D’abord invité à évoquer la sélection surprise de Karim Benzema, Steve Mandanda s’est exprimé sur la saison qu’il vient de vivre avec l’Olympique de Marseille…

L’Olympique de Marseille a vécu une saison pleine de rebondissement avec trois coachs différents, un changement de président, des rumeurs autour d’une vente et l’intrusion des supporters à la Commanderie en début d’année 2021…

ça a été une saison éprouvantE — MANDANDA

Tout cela a contribué à ce que Steve Mandanda qualifie cette saison d’éprouvante au micro de RMC ce mardi soir après l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Le capitaine pense que les Marseillais ont sauvé les meubles en se battant pour cette cinquième place qui n’est pas encore acquise à 100%

A LIRE : Mercato OM : Benedetto a trouvé un accord avec un club espagnol?

« C’est une saison vraiment très difficile pour tout le monde et encore plus pour nous, avec des résultats un peu moyens et avec ce qu’on a pu vivre au sein du club. L’OM est un club tellement passionné, aimé et suivi, que quand ça ne va pas, c’est parfois difficile. Donc oui ça a été une saison éprouvante. On va dire qu’on sauve un peu les meubles avec cette cinquième place. On espère repartir la saison prochaine avec de meilleurs résultats » Steve Mandanda – Source : Top Of The Foot (RMC, 18/05/21)