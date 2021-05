Mercato OM : Benedetto a trouvé un accord avec un club espagnol?

Selon les informations de Tuttomercatoweb, Dario Benedetto aurait trouvé un accord avec Elche pour la saison prochaine ! L’Argentin n’a plus sa place de titulaire à l’OM et envisagerait de quitter la Ligue 1.

Relégué à un poste de remplaçant en cette seconde partie de saison, Dario Benedetto souhaiterait quitter l'Olympique de Marseille. L'arrivée d'Arek Milik aurait fait beaucoup de mal à l'Argentin qui manque cruellement de temps de jeu mais qui apporte toujours de la qualité en fin de match.

Malgré son faible temps de jeu, Jorge Sampaoli apprécie Dario Benedetto. En conférence de presse, il n’a pas écarté la possibilité de conserver Pipa la saison prochaine. « Je le connais très bien. Il n’a pas le temps de jeu qu’il souhaite. Mais c’est un pur buteur et ils ne sont pas nombreux sur le marché. On se penchera sur son cas en vue de la saison prochaine. J’ai toujours pensé que c’était un joueur important. Il va encore marquer beaucoup de buts d’ici la fin de sa carrière », avait déclaré le coach en avril dernier.

UN ACCORD AVEC ELCHE SI LE CLUB SE SAUVE DE LA RELEGATION !

Depuis, Benedetto serait entré en négociations avec d’autres clubs. Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie nous affirmait il y a quelques semaines que l’international argentin ne serait pas contre un retour à Boca Juniors.

Selon les informations de Tutto Mercato Web, Benedetto aurait trouvé un accord avec le club espagnol Elche qui évolue cette saison en première division. Proche de la relégation, ils devront marquer des points face à l’Athletic Bilbao lors du prochain match.

Si ce n’est pas le cas, ils iront en seconde division espagnole. C’est à cette condition qu’Elche va approcher l’Olympique de Marseille pour recruter Dario Benedetto. Le profil de l’Argentin plaît au club espagnol qui a besoin d’un buteur pour la saison prochaine.

UN RETOUR A BOCA? Je pense que ça ferait du bien A BENEDETTO — GERBEAUD

En Argentine, les supporters de Boca n’ont pas oublié Pipa Benedetto. Plusieurs d’entre eux souhaiteraient le voir signer son retour après deux saisons mitigées à l’Olympique de Marseille. Avec l’échec Cavani, les Argentins se contenteraient de l’international albiceleste en attaque.

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)