OM : « C’est un joueur qui peut faire la différence »

Recruté lors du mercato hivernal, Ruslan Malinovskyi est rapidement devenu un élément important du système Tudor. Dans DFM, Mourad Aerts se montre prudent et attend de voir l’apport du milieu offensif ukrainien sur la durée.

Titulaire lors de 4 des 5 derniers matchs de l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi s’est définitivement installé dans le onze de départ d’Igor Tudor. Auteur de deux buts depuis son arrivée à Marseille, le milieu offensif de 29 ans a été sélectionné avec l’Ukraine pour les deux prochains matchs de qualification pour l’Euro 2024. Sur le plateau de Débat Foot Mondial, Mourad Aerts reconnaît les qualités du joueur ukrainien mais doute de sa capacité à s’installer sur le long terme au poste de milieu offensif.

À LIRE AUSSI : OM : « C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué »

Il y a des matchs où Malinovskyi disparait de la circulation

« Il y a des matchs vraiment frustrants de Malinovskyi. Le match contre Strasbourg, c’est le bon exemple. Il tire le coup-franc sur le but de Chancel Mbemba. Au retour des vestiaires, tous ses contrôles sont orientés dans le bon sens. On sent qu’il va au bout de ses efforts et qu’il fait des efforts qui sont parfois inhabituels pour lui. Pour moi, il était vraiment en train de prendre l’équipe en main avec deux ou trois autres joueurs. Cela m’a beaucoup plu même si on a tout gâché dans les dix dernières minutes. Le match suivant, il disparaît totalement. Il y a des matchs où il disparaît de la circulation, où il a du mal à se situer. C’est un joueur qui peut faire la différence mais qui est surtout là pour l’équipe. C’est un joueur collectif, il peut faire des bonnes passes, il peut faire des bonnes frappes. Il va toujours aller au pressing avec ses qualités. Tactiquement, il est très bon. Techniquement, il est plutôt bon. Physiquement, il est pas mal mais pas très rapide. Tudor doit beaucoup l’apprécier parce qu’il est très utile pour l’équipe. C’est un travailleur de l’ombre. J’ai des doutes sur sa pérennité en tant que milieu de terrain offensif. » Mourad Aerts – Football Club de Marseille (23/03/2023)

OM : « Malinovskyi, c’est une fierté pour nous ! » – https://t.co/P6PvIeoOKD pic.twitter.com/OviW3jniy1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 23, 2023

Malinovskyi n’a pas encore montré toutes ses qualités