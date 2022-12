OM : « C’est une vraie injustice, mais dès le départ de toute façon la situation était biaisée »

Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, le maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, Anthony Krehmeier a évoqué le loyer du vélodrome que devra désormais payer l’Olympique de Marseille.

Estimé à 5 millions avant le début de la saison 2022-2023, le loyer du Vélodrome a été renégocié pour atteindre 6,5 millions d’euros cette saison. Sur le plateau de Débat Foot Marseille cette semaine, Anthony Krehmeier, le maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, a évoqué ce sujet :

« C’est une vraie injustice, mais dès le départ de toute façon la situation était biaisée. Quand vous avez un stade qui coûte quasiment le double de ce qu’il devait coûter à cause du montage financier, on l’avait dénoncé depuis des années, ce n’est pas une question de politique, c’est une question de bonne gestion. L’OM n’est pas tout à fait gestionnaire de ce stade parce qu’il y a toujours une situation un peu batârde finalement de gestion entre la mairie, l’OM et Arema. En tout cas c’est un stade qui a coûté trop cher, qui est trop cher et qui est payé par les seuls contribuables marseillais. Je sais pas si vous le savez mais les gens d’Aix ne payent même pas le stade. A Marseille nous on paye la piscine de Venelles, l’Arena d’Aix et pourtant les gens de la métropole ne payent pas le stade, alors que dans le stade une personne sur deux n’est pas marseillaise. Il faudrait une sorte de solidarité métropolitaine autour du stade. Ce n’est pas seulement une gestion marseillaise sinon on pourrait dire à l’entrée « on accepte que les marseillais ». Il y a une vraie question de justice là-dessus, ensuite bien sûr que l’OM devait consentir à un effort vis-à-vis du contribuable marseillais. Je crois qu’il faut allier à la fois notre amour de l’OM et la nécessité, dans une ville pauvre comme Marseille, que l’OM puisse contribuer à hauteur de ce qu’elle peut. C’est un stade qui rapporte, on rentre dans un fonctionnement classique, on fait des matchs européens, les recettes commencent à rentrer donc c’est un deal gagnant-gagnant et l’OM a tout intérêt à ne pas écorner son image. On est loin du moment où Labrune avait menacé de jouer à Montpellier il y a quelques années » Anthony Krehmeier – Débat Foot Marseille – 05/12/2022