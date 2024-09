OM : « c’est une vraie surprise son intégration avec De Zerbi »

Après un très bon début de saison sur l’aile gauche, Luis Henrique a démontré qu’il pouvait encore progresser et que la concurrence pour le poste d’ailier gauche ne serait pas facile.

Luis Henrique a cette expérience de la Ligue 1

Après des saisons très compliquées, à Marseille d’abord puis en enchaînant les prêts, Luis Henrique a enfin réussi à éclore en août. Après un très bon début de saison sous Roberto De Zerbi, Luis Henrique a trouvé sa place dans le système de jeu du technicien italien. Avec 2 buts et 2 passes décisives, il signe son meilleur début de saison en carrière. Christophe de CM Football reconnaît qu’il a su progresser. « Moi c’est une vraie surprise son intégration avec De Zerbi. Je suis rarement clivant sur mes avis sur les joueurs mais Luis Henrique pour moi c’était une très mauvaise idée de le garder, et quand il est arrivé l’hiver dernier je n’avais pas d’intérêt. Donc j’ai reconnu qu’il a su évoluer et je suis très content qu’il soit en train de performer. Maintenant pour moi c’est une très bonne concurrence d’avoir les deux à gauche, Rowe il va falloir lui laisser du temps aussi puisqu’il vient d’arriver, nouveau championnat, nouvelle adaptation. C’est un jeune joueur on l’a vu en conférence de presse je l’ai trouvé plutôt intimidé. Luis Henrique il a cette expérience de son pays et de la Ligue 1. »

A lire aussi : OM : Deux joueurs de retour pour De Zerbi !