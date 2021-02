OM : Cet agent s’inquiète plus pour la direction Eyraud que pour Sampaoli !

L’agent Bruno Satin a validé le choix Jorge Sampaoli pour l’OM. Il estime que le coach argentin a fait ses preuves et qu’il correspond bien au club olympien. Il est plus inquiet concernant la direction du club…

Sur le plateau du Late Football Club, l’agent Bruno Satin a donné son avis sur la probable arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM.

SAmpaoli ? son caractère correspond bien à ce qu’est l’OM

« Ça fait un moment qu’on le voit, on sait que c’est un disciple, un de plus, de Marcelo Bielsa qui a aussi pas mal travaillé au niveau sélection. C’est un travail forcément différent. C’est quelqu’un de sanguin, quelqu’un de bouillonnant. C’est aussi un entraîneur qui a des idées et des résultats. Chaque fois qu’il a dirigé un club, que ce soit à Séville ou en Amérique du Sud, il a toujours obtenu de bons résultats. En tout cas, il se qualifiait dans les critères que les clubs souhaitaient. Mais vous savez, en Amérique du Sud, quand vous arrivez à survivre ne serait-ce qu’un an à la tête d’une équipe dans le championnat brésilien, c’est déjà une performance. Parce que là-bas, il y a une rotation phénoménale donc il ne faut pas s’arrêter là-dessus. Je pense que son caractère correspond bien à ce qu’est l’OM. Ce qui est plus inquiétant, c’est l’instabilité qu’il y a au niveau de la direction globale. » Bruno Satin – Source: Late Football Club (25/02/2021)